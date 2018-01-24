Bu sonucun ardından Yakın Doğu Üniversitesi 11'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe, 4'üncü yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla Fenerbahçe'den Anastasiya Verameyenka oldu.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Marko Vuckovic, Petr Hrusa, Vladimir Tsekov

FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 19, Giorgia Sottana 2, Ana Dabovic 11, Kelsey Plum 4, Kia Vaughn 8, Aerial Powers 16, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Ayşe Cora 2, Esra Ural, Tuğçe Canıtez, Melisa Korkmaz, Pelin Bilgiç

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ:

Kayla McBride 17, Courtney Vandersloot 4, Elin Eldebrink 14, Jantel Lavender 10, Kuanitra Hollingsworth 6, Sandrine Gruda 12, Olcay Çakır Turgut 6, Bahar Çağlar 1, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Ann Wauters

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 21

DEVRE: 38 - 39

3'ÜNCÜ PERİYOT:53 - 62