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    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    - : 65-76

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/yakin-dogu-universitesi?id=77c83d46-b9af-478f-b397-c84c1f10eee8" class="" rel="tag">Yakın Doğu Üniversitesi</a>: 65-76

    Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Kadın Basketbol Takımı, 'ne 65 - 76 mağlup oldu.

    Bu sonucun ardından 11'inci galibiyetini elde ederken, , 4'üncü yenilgisini aldı.
    Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla 'den Anastasiya Verameyenka oldu.

    SALON: Metro Enerji
    HAKEMLER: Marko Vuckovic, Petr Hrusa, Vladimir Tsekov
    FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 19, Giorgia Sottana 2, Ana Dabovic 11, Kelsey Plum 4, Kia Vaughn 8, Aerial Powers 16, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Ayşe Cora 2, Esra Ural, Tuğçe Canıtez, Melisa Korkmaz, Pelin Bilgiç
    :
    Kayla McBride 17, Courtney Vandersloot 4, Elin Eldebrink 14, Jantel Lavender 10, Kuanitra Hollingsworth 6, Sandrine Gruda 12, Olcay Çakır Turgut 6, Bahar Çağlar 1, , Gökçe Doğan, Ann Wauters
    1'İNCİ PERİYOT: 15 - 21
    DEVRE: 38 - 39
    3'ÜNCÜ PERİYOT:53 - 62

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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