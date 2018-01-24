Gomis'ten yanıt geldi!
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.
Gomis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddecek bir oyuncu olduğumun düşünen bazı insanların olması beni şaşırtı ve biraz üzdü.Ben profesyonelim ve bu zamana kadar kimse bunun aksini söyleyemedi. Bu konu hakkında başından beri konuşmamayı tercih ettim ama kariyerimde hiç olmadığım kadar bir takımı ve bir ülkeyi keşfetme şansı veren kulübüme ve taraftara saygımdan dolayı şimdi konuşmayı uygun buluyorum. Şu an bir sakatlığım var ve oynayamadığım için ve takım arkadaşlarıma katkı veremediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı: şampiyon olmak. Lütfen konsantre olalım ve birbirimize yakın kalalım. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanların söylediklerini dinlemeyin. Sevgili taraftarlar birbirimize güvenelim." ifadelerini kullandı.
İŞTE O HABER
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:11
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Para dopingi
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası 3 Temmuz'dan dolayı senin için üzgünüz başkan. Fakat sen bu işi bilmiyorsun. FB'ye artık zarar veriyorsun.
Gomis'ten yanıt geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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