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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ten yanıt geldi!

    Gomis'ten yanıt geldi!

    'ın golcüsü Bafetimbi , hakkında çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

    'ın yıldızı Bafetimbi , hakkında çıkan 'ödeme yapılmadığı için oynamıyor' biçimindeki söylentileri yalanladı.



    Gomis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddecek bir oyuncu olduğumun düşünen bazı insanların olması beni şaşırtı ve biraz üzdü.Ben profesyonelim ve bu zamana kadar kimse bunun aksini söyleyemedi. Bu konu hakkında başından beri konuşmamayı tercih ettim ama kariyerimde hiç olmadığım kadar bir takımı ve bir ülkeyi keşfetme şansı veren kulübüme ve taraftara saygımdan dolayı şimdi konuşmayı uygun buluyorum. Şu an bir sakatlığım var ve oynayamadığım için ve takım arkadaşlarıma katkı veremediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı: şampiyon olmak. Lütfen konsantre olalım ve birbirimize yakın kalalım. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanların söylediklerini dinlemeyin. Sevgili taraftarlar birbirimize güvenelim." ifadelerini kullandı.

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    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:11
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