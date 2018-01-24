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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    KAP'a bildirdi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> KAP'a bildirdi

    'daki yönetim değişikliği sonrası resmi açıklama geldi.

    Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Yönetim Kurulu İstifa ve Atamaları Hakkında" konulu bir açıklama yayınladı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

    Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın 'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

    Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

    Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:02
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