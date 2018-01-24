Galatasaray KAP'a bildirdi
Galatasaray'daki yönetim değişikliği sonrası resmi açıklama geldi.
Galatasaray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Yönetim Kurulu İstifa ve Atamaları Hakkında" konulu bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Mustafa Cengiz'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:02
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Para dopingi
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası 3 Temmuz'dan dolayı senin için üzgünüz başkan. Fakat sen bu işi bilmiyorsun. FB'ye artık zarar veriyorsun.
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