Sneijder'den Bülent Uygun yorumu
Teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olan Wesley Sneijder yeni takımı hakkında konuştu.
"ÇOK MUTLUYUM"
"?Burada olduğum için çok mutluyum. Yapabildiğim müddetçe bu takımın başarısına yardım etmek istiyorum. Tecrübemle kalitemle genç takımdakilerin iyi futbolcu olmaları için yardım edeceğim. Her zaman şampiyonluklar elde etmek için bir yol bulmaya çalışacağım. Umarım bunu Al-Gharafa ile başarabiliriz. Çünkü bunu takımda görüyorum. Son maçımızda 90 dakika boyunca oyunu domine etmiştik. Takım bu güce sahip ve bunu başarabiliriz"
"UYGUN ÇOK İYİ BİRİ"
O gerçekten iyi biri. Kısa süre geçirdik ama takımdaki etkisini görebiliyorum. Takımda herkes çok mutlu. Antrenman programı gayet iyi. Bizi antrenmanda topla güçlü bir takım haline getiriyor. Bu takımın gelişmesi açısından çok önemli. Takım olarak topa sahip olma oranımız gayet iyi durumda. Onunla çok mutluyum .
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:55
-
Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
-
Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
-
Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
Sneijder'den Bülent Uygun yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.