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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sneijder'den yorumu

    Sneijder'den <a href="/index/bulent-uygun?id=7d85e8a9-77bd-4bdb-8e7f-ba8b98ae612e" class="" rel="tag">Bülent Uygun</a> yorumu

    Teknik direktör 'un çalıştırdığı ekibi Al-Gharafa'ya transfer olan yeni takımı hakkında konuştu.

    'ın eski oyuncusu , yeni takımı Al-Gharafa ve yeni hocası hakkında açıklamalar yaptı.

    "ÇOK MUTLUYUM"
    "?Burada olduğum için çok mutluyum. Yapabildiğim müddetçe bu takımın başarısına yardım etmek istiyorum. Tecrübemle kalitemle genç takımdakilerin iyi futbolcu olmaları için yardım edeceğim. Her zaman şampiyonluklar elde etmek için bir yol bulmaya çalışacağım. Umarım bunu Al-Gharafa ile başarabiliriz. Çünkü bunu takımda görüyorum. Son maçımızda 90 dakika boyunca oyunu domine etmiştik. Takım bu güce sahip ve bunu başarabiliriz"

    "UYGUN ÇOK İYİ BİRİ"
    O gerçekten iyi biri. Kısa süre geçirdik ama takımdaki etkisini görebiliyorum. Takımda herkes çok mutlu. Antrenman programı gayet iyi. Bizi antrenmanda topla güçlü bir takım haline getiriyor. Bu takımın gelişmesi açısından çok önemli. Takım olarak topa sahip olma oranımız gayet iyi durumda. Onunla çok mutluyum .
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:55
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