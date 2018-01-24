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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'tan iki transfer

    Galatasaray Odeabank'tan iki transfer

    , ve 'nu kadrosuna kattı.

    , Litvanyalı guard ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.

    Başantrenör 'nin takımın başına geçmesinin ardından değişme giden Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Litvanyalı guard Adas Juskevicius'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Juskevicius'u ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığı belirtildi.

    27 yaşındaki basketbolcu, basketbol altyapısını Zalgiris Kaunas'ta aldı. Litvanyalı basketbolcu, Zalgiris Kaunas'ın dışında Aisciai Kaunas, BC Prienai, Eisbren Bremerhaven, Lietuvos Rytas, Basket Zaragoza ve Lietkabelis ekiplerinde forma giydi.



    CANER TOPALOĞLU DA ASLAN OLDU
    Galatasaray Odeabank, Litvanyalı basketbolcu Adas Juskevicius'in ardından bir transfer daha yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    33 yaşındaki oyuncu, daha önce 2009 ile 2012 yılları arasında Galatasaray'da forma giydi. Topaloğlu, Ülker, Banvit, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Tofaş ekiplerinde de mücadele etmişti.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:07
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