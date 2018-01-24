Galatasaray Odeabank'tan iki transfer
Galatasaray Odeabank, Adas Juskevicius ve Caner Topaloğlu'nu kadrosuna kattı.
Başantrenör Oktay Mahmuti'nin takımın başına geçmesinin ardından değişme giden Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Litvanyalı guard Adas Juskevicius'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Juskevicius'u ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığı belirtildi.
27 yaşındaki basketbolcu, basketbol altyapısını Zalgiris Kaunas'ta aldı. Litvanyalı basketbolcu, Zalgiris Kaunas'ın dışında Aisciai Kaunas, BC Prienai, Eisbren Bremerhaven, Lietuvos Rytas, Basket Zaragoza ve Lietkabelis ekiplerinde forma giydi.
CANER TOPALOĞLU DA ASLAN OLDU
Galatasaray Odeabank, Litvanyalı basketbolcu Adas Juskevicius'in ardından bir transfer daha yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcu Caner Topaloğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
33 yaşındaki oyuncu, daha önce 2009 ile 2012 yılları arasında Galatasaray'da forma giydi. Topaloğlu, Ülker, Banvit, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Tofaş ekiplerinde de mücadele etmişti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
Galatasaray Odeabank'tan iki transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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