Gomis krizi! Rest çekti
G.Saray'da mali kriz konusunda en büyük sorun yaşatan isim Bafetimbi Gomis oldu... Fransız golcünün bu konuda çalışma felsefesi belli: Ben nasıl işimi yapıyorsam, siz de sözünüzü tutun, paramı ödeyin.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:24
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Tarihi bir maç
Toplam 3
Yorum
oziiiiiiii tabi ofsaytttan attığın gol olmazsa belkide yenilerek ayrılacaktın.ama onu söylemezsiniz siz çok dürüst adamlarsınız ya
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Tarihi bir maç
Toplam 3
Yorum
tutkun61 Tarihi maç derken bir maça bu kadar anlam yüklemenin mantığı yok.Fark atar yenersek tarih olur o ayrı.Sonra futbolcularımız rehavete giriyor
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 7
Yorum
hagi10 gomis,eto ikilisi efsane olur be. önlü arkalı solda rodriges sağda fegholi. ortada da fernado ,mbia ikilisi
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