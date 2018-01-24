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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    futbola veda etti

    <a href="/index/albert-riera?id=5fc704c6-5d86-4af3-878b-48125a906fce" class="" rel="tag">Albert Riera</a> futbola veda etti

    Bir dönem forması da giyen , futbola veda etti.

    İspanyol futbolcu , kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde 'ın yanı sıra , Espanyl, gibi kulüplerinde olduğu , futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

    35 yaşındaki İspanyol oyuncu son olarak Slovenya temsilcisi FC Koper'de forma giyiyordu.

    Riera, sosyal medyadaki veda mesajında "Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılında bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır brlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:31
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