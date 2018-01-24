Albert Riera futbola veda etti
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Albert Riera, futbola veda etti.
İspanyol futbolcu Albert Riera, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool, Espanyl, Manchester City gibi kulüplerinde olduğu Albert Riera, futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
35 yaşındaki İspanyol oyuncu son olarak Slovenya temsilcisi FC Koper'de forma giyiyordu.
Riera, sosyal medyadaki veda mesajında "Futbola veda etmek için doğru zaman. 2001 yılında bu yana beraber yürüdüğüm kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. 17 yıldır brlikte olduğumuz için minnettarım ve gurur duyuyorum. Şimdi yeni adımım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:31
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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