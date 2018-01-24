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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Şok iddia! Terim ile Albayrak...

    Şok iddia! Terim ile Albayrak...

    Yeni Başkan ’in Sportif A.Ş’ye alacağı ve Floryad’an sorumlu yönetici yapacağı Abdürrahim Albayrak ile ’in arasının açık olduğu idida edildi. Gözler bu ikiliye çevrildi.

    öncesinde ve Abdürrahim Albayrak'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkan ilk toplantıda bunu gündeme alacak. Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile 'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in Albayrak'ı Florya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı. Böyle bir durumda Cengiz'in alacağı tavır, Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın ön plana çıkmasında rol alan Faruk Süren ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:06
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