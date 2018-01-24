Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Başkanlığı döneminde kulübe nakit akışı olarak 20 milyon euro’ya yakın katkıda bulunan Dursun Özbek, mazbatayı teslim etmeden önce ilginç bir hamle yaptı. Özbek, G.Saray Sportif AŞ’nin yüzde 25 hissesine blokaj koydurdu
Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Hafta sonu yapılan kongrede sürpriz bir şekilde başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'in, kulübe nakit akışı olarak verdiği yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Galatasaray Sportif AŞ'nin yüzde 25'lik hissesine blokaj koyduğu ortaya çıktı. Özbek'in üzerinde blokaj bulunan bu hisseler nedeniyle yönetime iki bağımsız üye talep edebileceği öğrenildi. SPK tarafından onaylanırsa Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in Sportif AŞ yönetimindeki görevine devam edeceği öğrenildi. Bu durum, sarı-kırmızılı kulüpte bir yönetim krizine yol açabilir.
Transfer yasağını kaldırdı
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağı cezası aldığı 275 bin dolar'lık borcu da ödedi. Özbek, görevdeki son günde basketbolcu Russ Smith'e olan 275 bin dolar'ı yatırarak Galatasaray'ın potada aldığı transfer yasağı cezasının kalkmasını sağladı. G.Saray böylece iki transferi Caner Topaloğlu ve Juskevicius kadrosuna kattı. İki basketbolcu Gran Canaria kafilesinde yer aldı.
Savaş ÇORLU
Transfer yasağını kaldırdı
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağı cezası aldığı 275 bin dolar'lık borcu da ödedi. Özbek, görevdeki son günde basketbolcu Russ Smith'e olan 275 bin dolar'ı yatırarak Galatasaray'ın potada aldığı transfer yasağı cezasının kalkmasını sağladı. G.Saray böylece iki transferi Caner Topaloğlu ve Juskevicius kadrosuna kattı. İki basketbolcu Gran Canaria kafilesinde yer aldı.
Savaş ÇORLU
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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