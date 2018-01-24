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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Eto'o Aslan oluyor

    Eto'o Aslan oluyor

    Terim’in isteği üzerine Antalyaspor’un kapısını çalan Cimbom, Tarık Çamdal ve Koray Günter’i kiralık, Emrah Başsan’ı bonservisi ile ve bir miktar para önerdi

    Sol bekin yanı sıra bir de golcü arayan , Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen 'o'ya kancayı taktı. 'ın yeni yönetimi, teknik direktör 'in talebi üzerine Kamerunlu golcü için aracılar vasıtasıyla Antalyaspor'a teklifte bulundu. 36 yaşındaki golcüye karşılık Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ı bonservisiyle ve ayrıca bir miktar para önerildi.

    Antalyaspor'un takas için önerilen üç futbolcuya da sıcak baktığı ancak para miktarının artırılmasını istediği kaydedildi. 'o'nun ise 'a gelmek için tek şartının 1.5 yıllık sözleşme olduğu belirlendi. Diğer yandan Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz ise Eto'o'ya Brezilya'dan da çok cazip bir teklif olduğunu, yıldız futbolcunun kendisiyle ve menajeriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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