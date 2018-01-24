Eto'o Aslan oluyor
Terim’in isteği üzerine Antalyaspor’un kapısını çalan Cimbom, Tarık Çamdal ve Koray Günter’i kiralık, Emrah Başsan’ı bonservisi ile ve bir miktar para önerdi
Sol bekin yanı sıra bir de golcü arayan Galatasaray, Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Samuel Eto'o'ya kancayı taktı. Galatasaray'ın yeni yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Kamerunlu golcü için aracılar vasıtasıyla Antalyaspor'a teklifte bulundu. 36 yaşındaki golcüye karşılık Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ı bonservisiyle ve ayrıca bir miktar para önerildi.
Antalyaspor'un takas için önerilen üç futbolcuya da sıcak baktığı ancak para miktarının artırılmasını istediği kaydedildi. Samuel Eto'o'nun ise Galatasaray'a gelmek için tek şartının 1.5 yıllık sözleşme olduğu belirlendi. Diğer yandan Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz ise Eto'o'ya Brezilya'dan da çok cazip bir teklif olduğunu, yıldız futbolcunun kendisiyle ve menajeriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Antalyaspor'un takas için önerilen üç futbolcuya da sıcak baktığı ancak para miktarının artırılmasını istediği kaydedildi. Samuel Eto'o'nun ise Galatasaray'a gelmek için tek şartının 1.5 yıllık sözleşme olduğu belirlendi. Diğer yandan Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz ise Eto'o'ya Brezilya'dan da çok cazip bir teklif olduğunu, yıldız futbolcunun kendisiyle ve menajeriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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