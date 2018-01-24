Asamoah olmazsa Holebas
Takviye için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Asamoah’ı son kez bitirmeye çalışacak. Ganalı oyuncudan sonuç alınamazsa Watford’la kiralanması konusunda anlaşılan Jose Holebas çubukluyu giyecek
Galatasaray'da sabırsızlıkla beklenen sol bek takviyesi için artık geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek Kwadwo Asamoah için son kez Juventus ile masaya oturacak. İtalyan ekibinin yeni kontrat yapmak istediği Ganalı'dan sonuç alımaması halinde ise rota İngiltere'ye dönecek. Dursun Özbek'in başkanlığı kaybetmeden önce Watford'la anlaştığı Jose Holebas İstanbul'a çağırılacak. Sezon sonuna kadar kiralanacak 33 yaşındaki Yunan futbolcu için 600 bin euro ödenecek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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