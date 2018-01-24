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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Asamoah olmazsa Holebas

    Asamoah olmazsa Holebas

    Takviye için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Asamoah’ı son kez bitirmeye çalışacak. Ganalı oyuncudan sonuç alınamazsa Watford’la kiralanması konusunda anlaşılan çubukluyu giyecek

    'da sabırsızlıkla beklenen sol bek takviyesi için artık geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek Kwadwo Asamoah için son kez Juventus ile masaya oturacak. İtalyan ekibinin yeni kontrat yapmak istediği Ganalı'dan sonuç alımaması halinde ise rota İngiltere'ye dönecek. Dursun Özbek'in başkanlığı kaybetmeden önce Watford'la anlaştığı Jose Holebas İstanbul'a çağırılacak. Sezon sonuna kadar kiralanacak 33 yaşındaki Yunan futbolcu için 600 bin euro ödenecek.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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