Belhanda’ya yol göründü
Kayseri maçından sonra, "Satmadan oyuncu alamayacağız" diyen Fatih Terim, Belhanda'nın adını adeta 'gidecekler' listesine yazdı. Faslı futbolcuyu yedek oturtup sonradan oyuna da almadı. Terim'in bu ismin yerine Felipe Melo tarzı bir orta saha istediği kaydedildi.
Nice'e mi önerildi?
G.Saray'ın ayrıca Belhanda'yı eski takımı Nice'e teklif ettiği öne sürüldü. Fransız takımının da 27 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Bu rakamı düşük bulan G.Saray'ın Katar ve Körfez ülkelerinden teklif getirmeleri için menajerlerle temas kurduğu da gelen haberler arasında
Nice'e mi önerildi?
G.Saray'ın ayrıca Belhanda'yı eski takımı Nice'e teklif ettiği öne sürüldü. Fransız takımının da 27 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Bu rakamı düşük bulan G.Saray'ın Katar ve Körfez ülkelerinden teklif getirmeleri için menajerlerle temas kurduğu da gelen haberler arasında
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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