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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’ya yol göründü

    Belhanda’ya yol göründü
    Kayseri maçından sonra, "Satmadan oyuncu alamayacağız" diyen Fatih Terim, 'nın adını adeta 'gidecekler' listesine yazdı. Faslı futbolcuyu yedek oturtup sonradan oyuna da almadı. Terim'in bu ismin yerine Felipe Melo tarzı bir orta saha istediği kaydedildi.

    Nice'e mi önerildi?
    G.Saray'ın ayrıca Belhanda'yı eski takımı Nice'e teklif ettiği öne sürüldü. Fransız takımının da 27 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Bu rakamı düşük bulan G.Saray'ın Katar ve Körfez ülkelerinden teklif getirmeleri için menajerlerle temas kurduğu da gelen haberler arasında
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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