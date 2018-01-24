Ne de olsa İmparator
İmparator Fatih Terim, 4. döneminde Galatasaray'a yeni bir hava getirdi. Tudor'un ardından takımın başına geçen Terim, kısa sürede farkını gösterdi. Tecrübeli hoca, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de çıktığı 2'şer maçta da galibiyet sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılarda bu süreçte işte şunlar öne çıktı
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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