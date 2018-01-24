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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ne de olsa İmparator

    Ne de olsa İmparator

    İmparator Fatih Terim, 4. döneminde Galatasaray'a yeni bir hava getirdi. Tudor'un ardından takımın başına geçen Terim, kısa sürede farkını gösterdi. Tecrübeli hoca, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de çıktığı 2'şer maçta da galibiyet sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılarda bu süreçte işte şunlar öne çıktı

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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