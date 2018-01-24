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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Albayrak müjdeyi verdi: Son günlerde bombayı patlatırız!

    Albayrak müjdeyi verdi: Son günlerde bombayı patlatırız!

    Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan Albayrak: "Transferin son günlerinde bombayı patlatırız"

    Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Cengiz'in seçilmesinin ardından, Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici , transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen , burada soruları yanıtladı.

    Transfer çalışmalarına değinen Albayrak, "Dün başkanımız Mustafa Cengiz ve hocamızla konuştuk. Önümüzde biraz zamanımız daha var. Zannediyorum ki hocamızın da çalışması vardır. Fatih Terim hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Transferin son günlerinde bombayı patlatırız Allah'ın izniyle, merak etmeyin." diye konuştu.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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