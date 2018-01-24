Albayrak müjdeyi verdi: Son günlerde bombayı patlatırız!

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Cengiz'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen Abdurrahim Albayrak, burada soruları yanıtladı.

Transfer çalışmalarına değinen Albayrak, "Dün başkanımız Mustafa Cengiz ve hocamızla konuştuk. Önümüzde biraz zamanımız daha var. Zannediyorum ki hocamızın da çalışması vardır. Fatih Terim hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Transferin son günlerinde bombayı patlatırız Allah'ın izniyle, merak etmeyin." diye konuştu.