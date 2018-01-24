Albayrak müjdeyi verdi: Son günlerde bombayı patlatırız!
Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan Albayrak: "Transferin son günlerinde bombayı patlatırız"
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Cengiz'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Sarı-kırmızılı futbol takımını takip eden basın mensuplarıyla kendisine ait iş yerinde yemek yiyen Abdurrahim Albayrak, burada soruları yanıtladı.
Transfer çalışmalarına değinen Albayrak, "Dün başkanımız Mustafa Cengiz ve hocamızla konuştuk. Önümüzde biraz zamanımız daha var. Zannediyorum ki hocamızın da çalışması vardır. Fatih Terim hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Transferin son günlerinde bombayı patlatırız Allah'ın izniyle, merak etmeyin." diye konuştu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
Albayrak müjdeyi verdi: Son günlerde bombayı patlatırız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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