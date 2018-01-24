Galatasaray'dan KAP'a açıklama!
Galatasaray KAP'a yönetim kuruluyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle:
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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