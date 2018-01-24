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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan 'a açıklama!

    Galatasaray'dan KAP'a açıklama!
    'a yönetim kuruluyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle:


    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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