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    23 Ocak 2018, Salı
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    Hayalleri gerçek oldu

    Hayalleri gerçek oldu
    'de yaşayan ve hayali G.Saraylı futbolcular Muslera, Gomis ve Selçuk ile tanışmak olan 12 yaşındaki lösemi hastası Cansu Demirduman'ın hayali gerçekleştirildi. Sarıkırmızlı takımın kaptanları kendileri ile tanışmak isteyen, 4 aydır lösemi tedavisi gören Cansu ile bir araya geldi. Karşısında futbolcuları gören Cansu duygusal anlar yaşarken, futbolcular Cansu'nun formasını imzalayıp hediye verdiler.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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