G.Saray taraftarına çirkin saldırı!

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Ancak maçın ardından yaşanan olaylar büyük tepki çekti

Kayserisporlu taraftarların Galatasaraylı bir taraftara saldırması sosyal medyada olay yarattı. Saldırıyı yapan taraftarlar skandal görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Saldırı düzenleyen magandalar "O formayı çıkar dedikten sonra, "Adamı böyle ağlatırlar." diye bağırdı. Bu çirkin olaya Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük tepki verirken, yine sarı-kırmızılı taraftarlar yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Kayseri'de taraftar kılığına girmiş holiganlar, Galatasaraylı taraftarlara saldırdı ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı pic.twitter.com/5NpR1PN1tu — Fotomaç (@fotomac) 22 Ocak 2018

Hatırlanacağı üzere Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde de yine bir Galatasaraylı taraftar Hakan Karaoğlu, Konyasporlu taraftarlardan tarafından saldırıya uğramıştı. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in katıldığı imza gününe giden ve Norveçli yıldızı formasını imzalatan taraftarın imzalı formasını vermek istememesi üzerine holiganlar, sarı kırmızılı taraftara sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda taraftarın elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu görüntüler, her kesimden büyük tepki topladı.