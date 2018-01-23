G.Saray taraftarına çirkin saldırı!
Kayseri'de oynanan maç sonrası Galatasaraylı taraftara saldıran Kayserisporlu taraftarların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Ancak maçın ardından yaşanan olaylar büyük tepki çekti
Kayserisporlu taraftarların Galatasaraylı bir taraftara saldırması sosyal medyada olay yarattı. Saldırıyı yapan taraftarlar skandal görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Saldırı düzenleyen magandalar "O formayı çıkar dedikten sonra, "Adamı böyle ağlatırlar." diye bağırdı. Bu çirkin olaya Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük tepki verirken, yine sarı-kırmızılı taraftarlar yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.
Kayseri'de taraftar kılığına girmiş holiganlar, Galatasaraylı taraftarlara saldırdı ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı pic.twitter.com/5NpR1PN1tu— Fotomaç (@fotomac) 22 Ocak 2018
KONYA'DA DA YAŞANMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde de yine bir Galatasaraylı taraftar Hakan Karaoğlu, Konyasporlu taraftarlardan tarafından saldırıya uğramıştı. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in katıldığı imza gününe giden ve Norveçli yıldızı formasını imzalatan taraftarın imzalı formasını vermek istememesi üzerine holiganlar, sarı kırmızılı taraftara sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda taraftarın elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu görüntüler, her kesimden büyük tepki topladı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:03
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Fatih Terim: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım
Toplam 10
Yorum
UZMAN TARAFTAR DAHA NE TRANSFERİ HAKEMLERİ TRANSFER ETMİŞSİNİZ YETMİYOR MU. SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR GEÇMİŞ OLSUN
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u geçti
Toplam 1
Yorum
paşa Birde krala yapılan penaltıları verse hakemler şu anda 20 golü geçmişti
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 3
Yorum
hakan O ıslıklar asında futbolculara değil size!! tabi anlayana. Klübü transfer yapamaz, borç içinde yüzen bir hale getirdiniz..
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