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    23 Ocak 2018, Salı
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    G.Saray taraftarına çirkin saldırı!

    G.Saray taraftarına çirkin saldırı!

    'de oynanan maç sonrası Galatasaraylı taraftara saldıran Kayserisporlu taraftarların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

    , 'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Ancak maçın ardından yaşanan olaylar büyük tepki çekti

    Kayserisporlu taraftarların Galatasaraylı bir taraftara saldırması sosyal medyada olay yarattı. Saldırıyı yapan taraftarlar skandal görüntüleri hesaplarından paylaştı.

    Saldırı düzenleyen magandalar "O formayı çıkar dedikten sonra, "Adamı böyle ağlatırlar." diye bağırdı. Bu çirkin olaya Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük tepki verirken, yine sarı-kırmızılı taraftarlar yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.


    KONYA'DA DA YAŞANMIŞTI
    Hatırlanacağı üzere Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde de yine bir Galatasaraylı taraftar Hakan Karaoğlu, Konyasporlu taraftarlardan tarafından saldırıya uğramıştı. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in katıldığı imza gününe giden ve Norveçli yıldızı formasını imzalatan taraftarın imzalı formasını vermek istememesi üzerine holiganlar, sarı kırmızılı taraftara sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda taraftarın elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu görüntüler, her kesimden büyük tepki topladı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:03
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