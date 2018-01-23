Köşe yazarlarından G.Saray yorumu
Erman Toroğlu: Terim'le ışık yandı
Çok kaliteli değil ama tempolu bir maç oldu. İki takımın mücadelesi de keyifliydi. Terim'li G.Saray, birkaç hafta sonra çok daha iyi olacağının izlenimini verdi
GALATASARAY çok iyi başladı.
Hem oyunu daralttılar, hem de rakibe daha oyuna çıkarken 4-5 kişi ile baskıyla başladılar. Kayserisporlu oyuncular böyle bir tepki beklemiyorlardı herhalde Galatasaray'dan..
Nitekim ilk 45 dakika adeta kendilerine gelemediler. Öyle ki Galatasaray biraz daha bastırsa, ilk yarı skoru 3-0 olurdu.
İkinci yarı ise bu kez ev sahibi Kayserispor, iki oyuncu değiştirerek sahaya iyi yayıldı. Bu kez onlar Galatasaray'a baskı yapmaya başladılar.
Bu kez de Galatasaray'ın fizik gücü yetersiz kaldı. Nerede kadar? 75'inci dakikaya kadar...
Yani, Kayserispor yarım saat içinde bütün eforunu harcadı. Bu sefer 75'inci dakikadan sonra ipler yeniden Galatasaray'ın eline geçti.
Onlar da çıktıkları kontra toplarda final paslarını ve kaleye vuruşları daha iyi yapsalardı, maçı 75 ile 80 arası bitirebilirlerdi.
Zaman zaman oyundan koptular
Galatasaray için de Kayserispor için de zor maçtı. Çünkü Kayserispor sahaya yayılışı, baskısı ve oyun temposu bakımından bu sezonun en iyi takımlarından biri. Ama şu da açıkça gözüküyor, Fatin Terim'li Galatasaray birkaç hafta sonra çok daha iyi olacak gibi. Bunun ışıklarını dün akşam verdiler. Bazı futbolcular da işin vehametini anlarlarsa, daha doğrusu Fatih Terim vehametini anlarlarsa,; ilerleyen dönemde çok daha keyifli bir Galatasaray seyredeceğiz gibi görünüyor.
Çok kaliteli bir maç olmadı ama keyifli bir karşılaşma oldu. Tempolu mücadele oldu.
Zaman zaman iki takım da oyundan koptular, özellikle ikinci yarının yarısından sonra. Sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşması olmasına rağmen iki takımın da mücadelesi keyifliydi.
Yani maçı seyretmeye stada gelen taraftarlar da, TV başından takımlarını destekleyen seyirciler de keyif aldılar.
Levent Tüzemen: Feghouli farkı
Fatih Terim'in Antalya kampında yarattığı'takımdaşlık' felsefesi ile "Önde basan, rakibi kovalayan, hücuma çıkarken iki kanadı kullanan, yardımlaşması ve disiplini ön plana çıkan" oyun kültürünün buluşması Galatasaray'daki değişimin şifresidir.
Oyun kalitesinin yakalanmasında Terim'in, "Formayı siz alırsınız" mesajı Tudor döneminde kendini vazgeçilmez görenler ile fazla forma şansı bulamayanlar arasında ciddi bir rekabet yarattı. Kayserispor gibi gövdeli bir takıma karşı özellikle ilk yarı Galatasaray'ın ayağı pası çabuk oynaması ve hiçbir oyuncunun fanteziye kaçmaması galibiyette büyük rol oynadı.
Selçuk yeniden doğdu
İzmir'deki Bucaspor maçından sonra Terim'e, "Feghouli ve Belhanda'yı çok beğendim" demiştim. Terim bana, "Feghouli konusunda haklısın ama Belhanda gibi yetenekleri üst düzeyde olan bir oyuncu, benim istediğim düzeyde değil" açıklamasını yaptı. Belhanda'nın ilk 11'de oynamaması sürpriz olmadı.
Bucaspor maçındaki gibi Terim, Feghouli'ye "Oyunun lideri ol" şeklinde verdiği özgürlüğü, Cezayirli mükemmel yaptı. Sahayı geniş alanda kullanan Feghouli'nin Eren'in attığı ikinci golde soldan yaptığı atakta topu Kayserispor savunmasını çaresiz bırakan bölgeye kesmesi kalitesinin aklıydı...
Tudor döneminde paslanan Selçuk İnan kendisini tanıyan Terim'le yeniden doğdu. Selçuk çalışkanlığının yanı sıra ayağında fazla top tutma alışkanlığını bıraktı ve çabuk oynamaya özen gösterdi.
Ndiaye gibi hızlı bir oyuncu da Selçuk'un iyi oyununa katkı sağladı..
İkinci yarıyla birlikte Kayserispor'un baskısına karşı G.Saraylı oyuncuların karşılık verememesi sonucu Umut golü attı. Golde doğru pozisyon almayan Denayer'in hatası vardı. Ayrıca Denayer- Serdar savunmanın göbeğinde oynamamalı.
Terim ısrarla sol bek istiyor ama bence G.Saray'ın öncelikle ayağını etkili kullanan iyi bir sol stopere ihtiyacı var.
İkinci yarı G.Saray'ın oyunu soğutamaması ve fazlasıyla baskı yemesi 'deplasman fobisinin' etkisiydi...
Rıdvan Dilmen: Terim kişilerin üzerinde!
Rakipleri kazanmıştı Galatasaray'ın...
Mutlaka kazanması gereken bir maç gibi gözükse de önündeki maç trafiğine baktığımızda telafisi vardı. Ancak kiminle konuşursak konuşalım, daha 20. dakikada 2-0'ı düşünmezdi. Zor geçeceği düşünülüyordu ama Terim'in çalıştırdığını takımların maçlara iyi başlama geleneği vardı. Gerçekten de çok coşkulu başladılar.
Galatasaray presle çıkarmadı Kayserispor'u ve benzer pozisyonlarda iki gol buldu. Ama ilk golün ofsayt olduğunu söylemeliyiz.
Hani bir laf vardır, "Gölge etme başka ihsan istemem senden" diye...
Cüneyt Çakır karışma bu maça işte...
Galatasaray ne güzel oynuyordu.
Umut'a yapılan pozisyonda sarı kart göster. Bana göre top yüksekte ve bariz gol şansı olmadığı için kırmızı değildi değildi o pozisyon. Tamam yardımcı hakem hata yapabilir, yaptı da ama Cüneyt hocam sen gölge etme maça...
Avantajı oynatıyor, sonra kart verecem diyor vazgeçiyor...
İlk 20 dakikada muhteşem bir Galatasaray, sonra biraz daha kontrollü oyun ve geriye dönüş.
Galatasaray maçın başındaki futbolu ile kazanmaya geldiğinin mesajını verdi. Kayserispor şok oldu. Oynayamadı değil Kayseri oynatılmadı Galatasaray tarafından.
Havaya girmeyeceksiniz
Bir de Kayserispor böyle pres yapan, oynatmayan bir Galatasaray beklemiyordu. Ayrıca futbolda çok havaya girmeyeceksiniz. Büyük takımlar gelir, Galatasaray gibi sizi çıkarmaz.
Hoca değişikliğinden sonra Selçuk İnan'ın konsantrasyonu da güveni de arttı.
Ama ben Selçuk ve birkaç oyuncunun giden antrenör hakkında konuşmalarını beğenmedim.
Galatasaray'da Tudor puansal olarak kötü bir miras bırakmadı. Fakat ben hep söylüyorum; Terim boşta olduğu dönemlerde oradaki teknik adam baskı altındadır. Hep doğrusu da Terim'in bir şekilde oraya gelmesidir.
Devre arasında Sumudica iki değişiklikle oyunu değiştirdi. 2-0 hep söylerim tehlikeli skordur. 1-2'yi yakaladığınızda psikolojik faktörler girer devreye.
Ama 1-2'den sonra Kayseri 2-3 pozisyonda Muslera ve oyuncularının kabiliyetsizliğinden kullanamadı bunları.
Şimdi Galatasaray yarışta 'Ben de varım' dedi. Hafta sonu 40-45 bin kişilik bir stat, yeni yönetim... İşin ilginci Terim'i getirenler yok oldu. Fatih Terim artık bireysel kişilerin üstündedir. Galatasaray'ın dışında olduğu sürece de beklenen bir teknik adamdır.
Ertem Şener: Terim'in tezgahı
Tudor döneminde çekingen, ürkekti Galatasaray. Bekleyen sonra duruma, rakibe göre hamle yapan bir Galatasaray vardı. Fatih Terim bunu unutturmuş futbolcularına.
Oyuna ve tüm sahaya hakim, rakibi en uç noktada karşılayan bir Galatasaray var. Herkes basıyor sahada kendinden olmayana. Kenarda duran yedekler bile pres yapıyor sanki. Herkes ayakta izliyor maçı Galatasaray kulübesinde.
'Takımın omurgası her şeyden önemlidir' diyen Terim, Kayseri gibi zorlu bir deplasmana Maicon, Fernando, Gomis'ten mahrum çıktı.
'Fatih hocanın korktuğu başına geldi' dedik hepimiz. Terim ise çok rahattı maç öncesinde ve özellikle ilk yarıda.
Rodrigues sanki roketle çıkmıştı sahaya.
Feghouli'yi 10 numaraya devşirmeye çalışıyor sanki?
Belhanda'yı yedek bırakması bence çok mantıklıydı. Terim'in kafasından geçen şuydu; Kayserispor gibi koşan, basan bir takıma karşı aynı silahlarla karşılık verirsen kazanırsın! 'Kayserispor koşuyorsa siz daha çok koşacaksınız.
Kaysersipor pres yapacaksa siz daha fazla basacaksınız'. Bu sebeple ağır, rakibi kovalamayan Belhanda'yı yedek soyundurmuş.
Mesaj şu; koşmayana forma yok!
Pres yapmayana ilk 11 kapıları kapalı!
Yani Fatih Terim'in dükkanından forma çok pahalı. Eren Derdiyok tam Fatih hoca'nın istediği bir santrafor. Sağdan soldan toplar gelecek, uzun boylu, güçlü pivot modelli santrafor, rakip ceza sahasını, defansı, kaleciyi hatta tüm stadı sallayacak. Yıkamasa da hırpalayacak.
Eren dün bunları yaptı işte.
Sallamadan yıktı!
Fırsatı çok iyi kullandı ve mesajı verdi;
Formana talibim. Şimdi görün bakın.
Haftaya Osmanlıspor maçı başta olmak üzere bundan sonra iç saha karşılaşmalarında Gomis - Eren ikilisini birlikte oynatabilir Fatih Terim.
Tudor'un felsefesi
Galatasaray'da atılan gollerde gözünüz hep kulübede olsun. Pazar yerine dönüyor Terim'in kulübesi. Hasan Şaş 3-4 kişiyi, Davala 4-5 futbolcuyu, tercüman Mert Çetin bir kaç adamı yanına almışlar hem seviniyorlar hem bir şeyler anlatıyorlar. Fatih hoca da gözüne kestirdiği bir futbolcusunu yanına, koltuğunun altına alıyor anlatıyor da anlatıyor. Belki de en zayıf halka olarak gördüğü futbolcusunu motive ediyor.
'Hadi koçum sen de sıra' der gibi bir hava estiriyor.
Fatih hocanın pazarında, dükkanında formalar kapış kapış gidiyor. Kalfaları, çırakları da iyi çalışıyor. Bu tezgah kolay kapanmaz. Donk ve Sinan'ın sandıkta küflenmeye yüz tutmuş formaları bile tezgahta yerlerini aldı.
Ancak unutmadan; ikinci yarıda zaman zaman kenarda Tudor'u, saha içinde de Tudor'un bazı futbolcularını ve Tudor'un oyun felsefesini görmedim de değil!
Serkan Korkmaz:
Baskın basanındır
Şartlar hayli çetindi… Galatasaray'ın 2017-2018 sezonundaki resmi maçları baz alındığında 'ideal 11' olarak adlandırılan takımından tam dört oyuncu sahada yoktu. Maicon, Fernando ve Gomis'in sakatlıkları, ligin en zorlu deplamanında baş ağrıtacaktı.
Belhanda, geç de olsa çoktan hak ettiği(!) yedek kulübesindeydi. Son 2,5 yılın başkanı, hafta sonu, kendi kurguladığı ''baskın seçim''de hezimete uğramış, yönetim sürpriz şekilde değişmişti. ''Fikstür avantajı'' olduğu idda edilen Galatasaray bu şartlarda, belki de en son çıkmak istediği müsabakayla karşı karşıyaydı.
İtiraf edilmeli ki; Galatasaray, beraberliğin hiç de fena bir sonuç olarak görülmediği bir maça çıkıyordu.
İlk yarıda iyi oyun, Terim'in lakabının neden 'imparator' olduğunun kanıtıydı adeta.
Şampiyonluk mesajı
İlk yarı Mustafa 'Cengizvari' bir şekilde Galatasaray "baskın basananıdır" mottosuyla oynuyor, skor üstünlüğünü (ofsayt gole rağmen) hak ederek ele geçiriyordu.
Eren Derdiyok, attığı ilk golün hazırlığında net ofsayt olmasına karşın, yabana atılmayacak bir golcü olduğunu bir kez daha gösterdi.
İkinci yarıdaysa Galatasaray'da, 'atan'' değil, 'tutan' sahne aldı.
Muslera, Taffarel'in gelişiyle, hayli toparlanmış görünüyor. Uruguaylı, ikinci yarıdaki muazzam kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu.
Maçın en kötüsüyse, -bence- Denayer'di. Bu oyuncunun Galatasaray gibi bir takımın stoper mevkiinde oynuyor olması çok şaşırtıcı.
Belçikalı'nın, henüz Süper Lig seviyesinde dahi olduğunu düşünmüyorum.
Özetle; Galatasaray, doksan dakika öncesinde, yenilmesinin 'normal', berberliğin 'iyi', galibiyetinin ''mükemmel'' olarak adlandırıldığı bir maçı geride bıraktı.
Skordan bağımsız konuşabileceğimiz haftalardayız... Önemli olan;
Fatih Terim ve takımı, tüm camiaya şampiyonluk için umut verdi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.