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    23 Ocak 2018, Salı
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    GALERİ

    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

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    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

    Erman Toroğlu: Terim'le ışık yandı

    Çok kaliteli değil ama tempolu bir maç oldu. İki takımın mücadelesi de keyifliydi. Terim'li G.Saray, birkaç hafta sonra çok daha iyi olacağının izlenimini verdi

    GALATASARAY çok iyi başladı.
    Hem oyunu daralttılar, hem de rakibe daha oyuna çıkarken 4-5 kişi ile baskıyla başladılar. Kayserisporlu oyuncular böyle bir tepki beklemiyorlardı herhalde Galatasaray'dan..
    Nitekim ilk 45 dakika adeta kendilerine gelemediler. Öyle ki Galatasaray biraz daha bastırsa, ilk yarı skoru 3-0 olurdu.
    İkinci yarı ise bu kez ev sahibi Kayserispor, iki oyuncu değiştirerek sahaya iyi yayıldı. Bu kez onlar Galatasaray'a baskı yapmaya başladılar.
    Bu kez de Galatasaray'ın fizik gücü yetersiz kaldı. Nerede kadar? 75'inci dakikaya kadar...
    Yani, Kayserispor yarım saat içinde bütün eforunu harcadı. Bu sefer 75'inci dakikadan sonra ipler yeniden Galatasaray'ın eline geçti.
    Onlar da çıktıkları kontra toplarda final paslarını ve kaleye vuruşları daha iyi yapsalardı, maçı 75 ile 80 arası bitirebilirlerdi.
    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

    Zaman zaman oyundan koptular
    Galatasaray için de Kayserispor için de zor maçtı. Çünkü Kayserispor sahaya yayılışı, baskısı ve oyun temposu bakımından bu sezonun en iyi takımlarından biri. Ama şu da açıkça gözüküyor, Fatin Terim'li Galatasaray birkaç hafta sonra çok daha iyi olacak gibi. Bunun ışıklarını dün akşam verdiler. Bazı futbolcular da işin vehametini anlarlarsa, daha doğrusu Fatih Terim vehametini anlarlarsa,; ilerleyen dönemde çok daha keyifli bir Galatasaray seyredeceğiz gibi görünüyor.
    Çok kaliteli bir maç olmadı ama keyifli bir karşılaşma oldu. Tempolu mücadele oldu.
    Zaman zaman iki takım da oyundan koptular, özellikle ikinci yarının yarısından sonra. Sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşması olmasına rağmen iki takımın da mücadelesi keyifliydi.
    Yani maçı seyretmeye stada gelen taraftarlar da, TV başından takımlarını destekleyen seyirciler de keyif aldılar.
    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

    Hoca değişikliğinden sonra Selçuk İnan'ın konsantrasyonu da güveni de arttı.
    Ama ben Selçuk ve birkaç oyuncunun giden antrenör hakkında konuşmalarını beğenmedim.
    Galatasaray'da Tudor puansal olarak kötü bir miras bırakmadı. Fakat ben hep söylüyorum; Terim boşta olduğu dönemlerde oradaki teknik adam baskı altındadır. Hep doğrusu da Terim'in bir şekilde oraya gelmesidir.
    Devre arasında Sumudica iki değişiklikle oyunu değiştirdi. 2-0 hep söylerim tehlikeli skordur. 1-2'yi yakaladığınızda psikolojik faktörler girer devreye.
    Ama 1-2'den sonra Kayseri 2-3 pozisyonda Muslera ve oyuncularının kabiliyetsizliğinden kullanamadı bunları.
    Şimdi Galatasaray yarışta 'Ben de varım' dedi. Hafta sonu 40-45 bin kişilik bir stat, yeni yönetim... İşin ilginci Terim'i getirenler yok oldu. Fatih Terim artık bireysel kişilerin üstündedir. Galatasaray'ın dışında olduğu sürece de beklenen bir teknik adamdır.
    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

    Rodrigues sanki roketle çıkmıştı sahaya.
    Feghouli'yi 10 numaraya devşirmeye çalışıyor sanki?
    Belhanda'yı yedek bırakması bence çok mantıklıydı. Terim'in kafasından geçen şuydu; Kayserispor gibi koşan, basan bir takıma karşı aynı silahlarla karşılık verirsen kazanırsın! 'Kayserispor koşuyorsa siz daha çok koşacaksınız.
    Kaysersipor pres yapacaksa siz daha fazla basacaksınız'. Bu sebeple ağır, rakibi kovalamayan Belhanda'yı yedek soyundurmuş.
    Mesaj şu; koşmayana forma yok!
    Pres yapmayana ilk 11 kapıları kapalı!
    Yani Fatih Terim'in dükkanından forma çok pahalı. Eren Derdiyok tam Fatih hoca'nın istediği bir santrafor. Sağdan soldan toplar gelecek, uzun boylu, güçlü pivot modelli santrafor, rakip ceza sahasını, defansı, kaleciyi hatta tüm stadı sallayacak. Yıkamasa da hırpalayacak.
    Eren dün bunları yaptı işte.
    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

    Sallamadan yıktı!
    Fırsatı çok iyi kullandı ve mesajı verdi;
    Formana talibim. Şimdi görün bakın.
    Haftaya Osmanlıspor maçı başta olmak üzere bundan sonra iç saha karşılaşmalarında Gomis - Eren ikilisini birlikte oynatabilir Fatih Terim.

    Tudor'un felsefesi
    Galatasaray'da atılan gollerde gözünüz hep kulübede olsun. Pazar yerine dönüyor Terim'in kulübesi. Hasan Şaş 3-4 kişiyi, Davala 4-5 futbolcuyu, tercüman Mert Çetin bir kaç adamı yanına almışlar hem seviniyorlar hem bir şeyler anlatıyorlar. Fatih hoca da gözüne kestirdiği bir futbolcusunu yanına, koltuğunun altına alıyor anlatıyor da anlatıyor. Belki de en zayıf halka olarak gördüğü futbolcusunu motive ediyor.
    'Hadi koçum sen de sıra' der gibi bir hava estiriyor.
    Fatih hocanın pazarında, dükkanında formalar kapış kapış gidiyor. Kalfaları, çırakları da iyi çalışıyor. Bu tezgah kolay kapanmaz. Donk ve Sinan'ın sandıkta küflenmeye yüz tutmuş formaları bile tezgahta yerlerini aldı.
    Ancak unutmadan; ikinci yarıda zaman zaman kenarda Tudor'u, saha içinde de Tudor'un bazı futbolcularını ve Tudor'un oyun felsefesini görmedim de değil!
    Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

    Serkan Korkmaz:

    Baskın basanındır

    Şartlar hayli çetindi… Galatasaray'ın 2017-2018 sezonundaki resmi maçları baz alındığında 'ideal 11' olarak adlandırılan takımından tam dört oyuncu sahada yoktu. Maicon, Fernando ve Gomis'in sakatlıkları, ligin en zorlu deplamanında baş ağrıtacaktı.
    Belhanda, geç de olsa çoktan hak ettiği(!) yedek kulübesindeydi. Son 2,5 yılın başkanı, hafta sonu, kendi kurguladığı ''baskın seçim''de hezimete uğramış, yönetim sürpriz şekilde değişmişti. ''Fikstür avantajı'' olduğu idda edilen Galatasaray bu şartlarda, belki de en son çıkmak istediği müsabakayla karşı karşıyaydı.
    İtiraf edilmeli ki; Galatasaray, beraberliğin hiç de fena bir sonuç olarak görülmediği bir maça çıkıyordu.
    İlk yarıda iyi oyun, Terim'in lakabının neden 'imparator' olduğunun kanıtıydı adeta.

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