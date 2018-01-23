Köşe yazarlarından G.Saray yorumu

Erman Toroğlu: Terim'le ışık yandı

Çok kaliteli değil ama tempolu bir maç oldu. İki takımın mücadelesi de keyifliydi. Terim'li G.Saray, birkaç hafta sonra çok daha iyi olacağının izlenimini verdi



GALATASARAY çok iyi başladı.

Hem oyunu daralttılar, hem de rakibe daha oyuna çıkarken 4-5 kişi ile baskıyla başladılar. Kayserisporlu oyuncular böyle bir tepki beklemiyorlardı herhalde Galatasaray'dan..

Nitekim ilk 45 dakika adeta kendilerine gelemediler. Öyle ki Galatasaray biraz daha bastırsa, ilk yarı skoru 3-0 olurdu.

İkinci yarı ise bu kez ev sahibi Kayserispor, iki oyuncu değiştirerek sahaya iyi yayıldı. Bu kez onlar Galatasaray'a baskı yapmaya başladılar.

Bu kez de Galatasaray'ın fizik gücü yetersiz kaldı. Nerede kadar? 75'inci dakikaya kadar...

Yani, Kayserispor yarım saat içinde bütün eforunu harcadı. Bu sefer 75'inci dakikadan sonra ipler yeniden Galatasaray'ın eline geçti.

Onlar da çıktıkları kontra toplarda final paslarını ve kaleye vuruşları daha iyi yapsalardı, maçı 75 ile 80 arası bitirebilirlerdi.