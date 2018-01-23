''Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz!''
Galatasaray'da Fatih Terim'le tekrar buluşan Abdurrahim Albayrak, Kayserispor maçının ardından konuştu.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte geri dönen Abdurrahim Albayrak, Kayserispor'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Zorlu bir deplasmandan çıktıklarını belirten Albayrak, transfer için de konuşurken, "Bu maçtan çok korkuyordum. 13 puan gibi 3 puan aldık. Fatih Terim hocama teşekkür ediyorum, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hoca ile transfer konuşmadık. Mazbata alındıktan sonra hoca ile oturup konuşacağız ve elimizden gelen neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA KİMSENİN PARASI KALMAZ"
Oyunculara acil 5 milyon Euro'luk ödeme yapılacağı yönündeki haberlere tepki gösteren Albayrak, "Ödeme bir önceki yönetimin dönemine ait olmasına rağmen mazbata almamış yönetim hakkında haber yapan, yaptıranlara üzülüyorum. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz, bunu herkes iyi bilmeli." diye konuştu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:04
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Janssen müjdesi
Toplam 3
Yorum
objektif fenerli Şu zavallı yönetime bakarmısın 4 senedir aynı devre arası transfer yapamıyor neymiş takıma uyum sağlayamaz diye açık söyleyin iflas ettik
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Ozi: Gülecek değilim
Toplam 3
Yorum
duro böyle bir takimda herkes oynamak istiyor kimse ben cikayim yatayim demiyor bazi takimlardaki gibi anlayis göstermek lazim abartmamak kaydiyl
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Beşiktaş'ta gözler transferde
Toplam 3
Yorum
Carsi09 tosic kalir günes vermez.Love gelir Zeki gelir.Baska da transfer olmaz.Lige yeter de artar bu kadro.bayern maclarinda da süpriz bekliyoruz
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