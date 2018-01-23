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    23 Ocak 2018, Salı
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    '''da kimsenin parası kalmaz!''

    ''Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz!''

    'da 'le tekrar buluşan , maçının ardından konuştu.

    'da 'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte geri dönen , 'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Zorlu bir deplasmandan çıktıklarını belirten Albayrak, için de konuşurken, "Bu maçtan çok korkuyordum. 13 puan gibi 3 puan aldık. hocama teşekkür ediyorum, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hoca ile transfer konuşmadık. Mazbata alındıktan sonra hoca ile oturup konuşacağız ve elimizden gelen neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.

    "GALATASARAY'DA KİMSENİN PARASI KALMAZ"
    Oyunculara acil 5 milyon Euro'luk ödeme yapılacağı yönündeki haberlere tepki gösteren Albayrak, "Ödeme bir önceki yönetimin dönemine ait olmasına rağmen mazbata almamış yönetim hakkında haber yapan, yaptıranlara üzülüyorum. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz, bunu herkes iyi bilmeli." diye konuştu.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:04
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