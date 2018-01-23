Selçuk İnan sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'un Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelede Eren Derdiyok'un kaydettiği 2 golde, pozisyonun başlangıcında önemli rol oynayan ve uzun süredir performansı yüzüden yoğun eleştirilere maruz kalan Selçuk İnan, Fatih Terim'in gelmesiyle yükselişe geçti ve taraftarların beğenisini topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Selçuk İnan'un eski performansından kesitler sunduğunu belirtti.
İşte sosyal medyada Selçuk yorumları:
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