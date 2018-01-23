G.Saray'dan Kayserispor'a Fair Play göndermesi
Galatasaray'ın sosyal medya hesabı skoru belirleyen son golü Kayserispor'a gönderme yaparak anlattı.
Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Rodrigues'in skoru belirleyen golünü Galatasaray'ın sosyal medya hesabı Kayerispor'a gönderme yaparak anlattı.
Resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda 3. gol öncesi Kayserispor'un fair-play anlayışına karşılık vermediğine dikkat çekilerek; "90′ Kayserispor yerde kalan oyuncumuz sebebiyle taca attığımız topu geri vermeden atak geliştirmek istedi. Kaptırdıkları top sonrasında başlattığımız hızlı atakta Rodrigues skoru 3-1'e getiriyor" ifadeleri kullanıldı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:42
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
G.Saray'dan Kayserispor'a Fair Play göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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