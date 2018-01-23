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    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan 'a göndermesi

    G.Saray'dan <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'a <a href="/index/fair-play?id=a572dfb9-6b03-49a0-81bb-aff00d2e41b0" class="" rel="tag">Fair Play</a> göndermesi

    'ın hesabı skoru belirleyen son golü 'a gönderme yaparak anlattı.

    'de , 'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Rodrigues'in skoru belirleyen golünü 'ın hesabı Kayerispor'a gönderme yaparak anlattı.

    Resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda 3. gol öncesi 'un fair-play anlayışına karşılık vermediğine dikkat çekilerek; "90′ Kayserispor yerde kalan oyuncumuz sebebiyle taca attığımız topu geri vermeden atak geliştirmek istedi. Kaptırdıkları top sonrasında başlattığımız hızlı atakta Rodrigues skoru 3-1'e getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:42
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