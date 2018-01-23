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    23 Ocak 2018, Salı
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/ayhan-akman?id=fd9d0e63-acad-4e15-9ff3-56e74ceaa3c1" class="" rel="tag">Ayhan Akman</a>'dan <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a> açıklaması

    Galatasaray'da görevine son verilen Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

    "Tudor ile çok sert şekilde tartıştım"
    "Yardımcı hocanın limitleri bellidir. Bunu futbolun içinden gelenler bunu bilir. Dışarıdakiler bunu bilmez. 'Ayhan orda hocaya neden karışmıyor' demek çok gereksiz geliyor. Yardımcı hocanın konumu bellidir. Sonuçta başımızda bir hoca var ve kararları o veriyor. Ben görevimin dışına çıkıp çok sert bir şekilde hocayla tartıştım, ancak sonuçta kararları o veriyor."

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:26
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