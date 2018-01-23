Ayhan Akman'dan Tudor açıklaması
Galatasaray'da görevine son verilen Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Tudor ile çok sert şekilde tartıştım"
"Yardımcı hocanın limitleri bellidir. Bunu futbolun içinden gelenler bunu bilir. Dışarıdakiler bunu bilmez. 'Ayhan orda hocaya neden karışmıyor' demek çok gereksiz geliyor. Yardımcı hocanın konumu bellidir. Sonuçta başımızda bir hoca var ve kararları o veriyor. Ben görevimin dışına çıkıp çok sert bir şekilde hocayla tartıştım, ancak sonuçta kararları o veriyor."
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:26
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
Ayhan Akman'dan Tudor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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