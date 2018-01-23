Solun ilacı Holebas
Forvet transferi için Leicester City'den Ahmed Musa ile temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu Jose Holebas'la el sıkıştı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:57
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
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