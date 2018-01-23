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    23 Ocak 2018, Salı
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    Solun ilacı Holebas

    Solun ilacı Holebas

    Forvet transferi için Leicester City'den Ahmed Musa ile temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu Jose Holebas'la el sıkıştı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:57
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