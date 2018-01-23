Fatih Terim: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım

Teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"25 DAKİKA İYİ OYNADIK BUNU 65 YAPMALIYIZ"

Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. İlk 45 dakika için çok olumlu şeyler söyleyebilirim. Özellikle ilk 25 dakika oynamak istediğimiz oyun ortada. Bunu 65 dakikalara çıkartmak istiyoruz.

"FİZİĞİMİZ MAALESEF İYİ DURUMDA DEĞİL"

2. yarıdaki düşüş beklediğim bir şeydi. Fiziğimiz maalesef iyi durumda değil. Ligde 2. devreye en sert takımlardan biriyle başladık biz. Kayserispor ligin en iyi takımlarından biri. Fiziğimizin her geçen gün daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. O zaman çok daha güçlü bir Galatasaray göreceksiniz.

2-1'den sonra Kayserispor bizi bayağı sıkıştırdı. 2-2 olabilirdi, 3-2 öne de geçebilirdi Kayserispor. Ama bir travma var, üst üste alınan yenilgiler var deplasmanda.Oyuncularımı kutluyorum çünkü bir travma var. Deplasmanda sürekli mağlup olan, farklar yiyen bir Galatasaray vardı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Sanırım hayatımda ilk defa 10 dakikada üç oyuncu değişikliği birden yaptım. Çünkü baskıyı kırmak istiyorduk. Aslında 60'a kadar beklemek istiyordum ama o zamana kadar gol yedik.

"SİNAN'I TEBRİK ETMEMİZ LAZIM"

ultrAslan'ın 17. yılını kutluyorum. Havaalanından gelene kadar bizi yollarda destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olduğumuzda bu olayın rengi çok değişiyor. Sinan'ın bir devrede 100 küsür dakika oynadığını göze alırsak, Sinan'ı tenkit etmememiz lazım. Golleri kaçırdığı için değil, girdiği için tebrik etmemiz bile lazım.

Selçuk ve Ndiaye yorulana kadar gayet iyilerdi. Pas sayımızı yükselten önemli istasyonlardı. Ben oyuncuya göre takım yapmıyorum. Takımdaki şablona göre takım diziyorum. Donk zaten ligin ilk yarısında 1 dakika bile oynamadı.



TRANSFER AÇIKLAMASI

Almak kolay, satabilmek önemli. Orada çok becerikli değiliz. Seçim de bizi birkaç gün transferden uzak tuttu. Zaten yapabilme imkanımız var mı, onu da konuşacağız. Herkesin ezbere söyleyeceği bir kadro oluşturmak isterim. Transfer yapabilecek miyiz, ona da bakacağız...