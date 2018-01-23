Arda'dan G.Saray taraftarına misilleme: Yumurta!
Medipol Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiralık olarak transfer olan Arda Turan, Galatasaray taraftarları tarafından sosyal medyada yoğun tepki görmüştü.
Bu tepkiye karşılık Arda Turan cephesinden ilginç bir hamle geldi. Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun geçmişte söylediği, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam" sözünden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar Arda'ya sosyal medya üzerinde yoğun tepki göstermişti.
Özellikle Galatasaray taraftarları, Arda'nın resmi twitter hesabında "UNFArda" hashtag'iyle kampanya başlatarak yıldız futbolcuyu takipten çıkardılar. Başlatılan bu kampanya sonrası Arda Turan'ın twitter hesabındaki takipçi sayısında hızla düşüş yaşandı.
Öğle saatlerinde başlatılan kampanya sonrasında yarım saatte Arda Turan'ın takipçi sayısında yaklaşık 2.500 civarında düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan'ın sosyal medya hesabını yönetenlerden yumurta takipçi hamlesi geldi. Binlerce takipçi satın alınan hesap için düşüşe önlem alındı. Arda'nın, son haliyle twitter'da 2 milyon 176 bin 171 takipçisi bulunuyor.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:25
-
‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
-
‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
-
‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
Arda'dan G.Saray taraftarına misilleme: Yumurta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.