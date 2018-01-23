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    23 Ocak 2018, Salı
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    Arda'dan G.Saray taraftarına misilleme: Yumurta!

    Arda'dan G.Saray taraftarına misilleme: Yumurta!

    'e 2.5 yıllığına kiralık olarak olan , taraftarları tarafından sosyal medyada yoğun tepki görmüştü.

    Bu tepkiye karşılık cephesinden ilginç bir hamle geldi. 'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak 'e olan yıldız futbolcunun geçmişte söylediği, "'de 'dan başka takımda oynamam" sözünden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar Arda'ya üzerinde yoğun tepki göstermişti.

    Özellikle Galatasaray taraftarları, Arda'nın resmi twitter hesabında "UNFArda" hashtag'iyle kampanya başlatarak yıldız futbolcuyu takipten çıkardılar. Başlatılan bu kampanya sonrası Arda Turan'ın twitter hesabındaki takipçi sayısında hızla düşüş yaşandı.

    Öğle saatlerinde başlatılan kampanya sonrasında yarım saatte Arda Turan'ın takipçi sayısında yaklaşık 2.500 civarında düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan'ın sosyal medya hesabını yönetenlerden yumurta takipçi hamlesi geldi. Binlerce takipçi satın alınan hesap için düşüşe önlem alındı. Arda'nın, son haliyle twitter'da 2 milyon 176 bin 171 takipçisi bulunuyor.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:25
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