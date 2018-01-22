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    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim ne yapacak?

    Terim ne yapacak?
    Başkan değişikliği gözleri teknik direktör Fatih Terim'e çevirdi. tarafından göreve getirilen Terim'in, 'in seçilmesi üzerine önünü açmak için usulen 'istifasını' verebileceği belirtiliyor. Ancak Mustafa Cengiz istifayı kabul etmeycek ve Terim'le yola devam edecek
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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