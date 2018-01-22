Tek hedef 3 puan
G.Saray, 21. şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda bugün renkdaşı ile karşılaşacak. Son dakikada Gomis de kadroya alınmadı
Stoper Denayer
Cimbom'da bir diğer sıkıntı ise stoperde kimin forma giyeceği. Tecrübeli savunmacı Maicon Roque kart cezası nedeniyle Kayseri deplasmanında yok. Fatih Terim, Brezilyalı futbolcunun yerine Jason Denayer'e forma verecek. İmparator oyuncularıyla bir toplantı yaparak bu maçtan mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Terim "Kayseri'yi ligin ilk yarısında rahat yendik ancak ondan sonra toparlandılar. Çok iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Konstrasyon tam olsun" sözleriyle öğrencilerini uyardı.
4 deplasmandır puan alamıyor
Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 4 dış saha maçını da kaybetti. Sarıkırmızılılar deplasmanda son olarak Atiker Konyaspor'u mağlup ederken, ardından Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a boyun eğdi. Fatih Terim bu durumu "Galatasaray bir devrede 4 maç kaybetmez. En fazla tüm sezonda bu kadar maç kaybeder" sözleriyle eleştirmişti.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:50
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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