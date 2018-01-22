CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek hedef 3 puan

    Tek hedef 3 puan

    G.Saray, 21. şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda bugün renkdaşı ile karşılaşacak. Son dakikada de kadroya alınmadı

    , 'in ikinci devresindeki ilk maçını deplasmanında oynayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk yarı maçını 4-1 kazanan Cimbom rakibini devirerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim'i en çok zorlayan eksikler sakat, Maicon cezalıydı. sol ayak arka üst adalesindeki problem nedeniyle Kayseri kafilesinde yer almadı. Terim, Fernando'nun yerine hazırlık maçlarında iyi oynayan 'ı sahaya sürecek. Gomis'in yerine ise Eren Derdiyok oynayacak.

    Stoper Denayer
    Cimbom'da bir diğer sıkıntı ise stoperde kimin forma giyeceği. Tecrübeli savunmacı Maicon Roque kart cezası nedeniyle Kayseri deplasmanında yok. , Brezilyalı futbolcunun yerine Jason Denayer'e forma verecek. İmparator oyuncularıyla bir toplantı yaparak bu maçtan mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Terim "Kayseri'yi ligin ilk yarısında rahat yendik ancak ondan sonra toparlandılar. Çok iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Konstrasyon tam olsun" sözleriyle öğrencilerini uyardı.

    4 deplasmandır puan alamıyor
    Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 4 dış saha maçını da kaybetti. Sarıkırmızılılar deplasmanda son olarak Atiker Konyaspor'u mağlup ederken, ardından Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a boyun eğdi. Fatih Terim bu durumu "Galatasaray bir devrede 4 maç kaybetmez. En fazla tüm sezonda bu kadar maç kaybeder" sözleriyle eleştirmişti.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN