Sumudica çıldırdı: Bütün ülke görsün!
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçı sonrası hakem Cüneyt Çakır'a yüklendi.
Hatalar var ama bizim yaptığımız hatalar değil. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Yan hakemin önünde bir ofsayt pozisyonu var bu birinci hata. Umut'un pozisyonu var, kırmızı kart. Bu da ikinci hata. Bu şekilde oynayamayız. Böyle olmaz. Hakem sürekli bize kart verdi. Galatasaray'da kimse sarı kart görmedi. Rodrigues 1 metre önde. Umut'un pozisyonunu da gösterin bütün ülke görsün. Galatasaraylı futbolcular ikinci yarı özellikle saydım. 5 oyuncu yerde yattı. Muslera topu oyuna sokarken yavaş davrandı. Türkiye'nin en iyi hakemi olduğu söyleniyor. Umut'un pozisyonunu nasıl görmez. Biraz saygı istiyorum yaptığım işe.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:29
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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