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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sumudica çıldırdı: Bütün ülke görsün!

    Sumudica çıldırdı: Bütün ülke görsün!

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçı sonrası hakem 'a yüklendi.

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, yenilgisinin ardından sert açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın hakemi 'ın iki hata yaptığını söyleyen Sumudica şöyle konuştu:

    Hatalar var ama bizim yaptığımız hatalar değil. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Yan hakemin önünde bir ofsayt pozisyonu var bu birinci hata. Umut'un pozisyonu var, kırmızı kart. Bu da ikinci hata. Bu şekilde oynayamayız. Böyle olmaz. Hakem sürekli bize kart verdi. Galatasaray'da kimse sarı kart görmedi. Rodrigues 1 metre önde. Umut'un pozisyonunu da gösterin bütün ülke görsün. Galatasaraylı futbolcular ikinci yarı özellikle saydım. 5 oyuncu yerde yattı. Muslera topu oyuna sokarken yavaş davrandı. Türkiye'nin en iyi hakemi olduğu söyleniyor. Umut'un pozisyonunu nasıl görmez. Biraz saygı istiyorum yaptığım işe.


    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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