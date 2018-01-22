G.Saray başkanının olduğu uçakta korku dolu anlar!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de içinde olduğu THY'nin İstanbul'dan kalkıp, Kayseri'ye giden uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle ikinci denemede piste inebildi.
Mustafa Cengiz'in de içinde bulunduğu Kayseri uçağı büyük tehlike atlattı. 13.50'de kalkan THY uçağı Kayseri'ye ilk iniş denmesini gerçekleştiremedi.
Kötü hava şartları sebebiyle uçak 15 dakika havada dolandı. Gazetecilerin de içinde olduğu grupta bayılanların olduğu öğrenildi. Aşırı rüzgardan ötürü uçağın zor durduğu da gelen bilgiler arasında.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
-
Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
recep biz de fener lehine gibi görünenleri abartili bir sekilde gündeme tasiyip,aleyhine yapilan katliamlari unutturacak yayin anlayisini izlemek
-
Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST EGER HAKEMLER Bİ DALKAVUKLUK YAPMAZSA GS PUAN VEYA PUANLAR KAYBEDER.
-
Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Hakemin bıyıkları olsaydı, GOLÜ yine SAYMAZDI ama,,,,,penaltıyı kesin verirdi !
G.Saray başkanının olduğu uçakta korku dolu anlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.