G.Saray başkanının olduğu uçakta korku dolu anlar!

Mustafa Cengiz'in de içinde bulunduğu Kayseri uçağı büyük tehlike atlattı. 13.50'de kalkan THY uçağı Kayseri'ye ilk iniş denmesini gerçekleştiremedi.

Kötü hava şartları sebebiyle uçak 15 dakika havada dolandı. Gazetecilerin de içinde olduğu grupta bayılanların olduğu öğrenildi. Aşırı rüzgardan ötürü uçağın zor durduğu da gelen bilgiler arasında.



