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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saray başkanının olduğu uçakta korku dolu anlar!

    G.Saray başkanının olduğu uçakta korku dolu anlar!

    Başkanı 'in de içinde olduğu THY'nin İstanbul'dan kalkıp, 'ye giden uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle ikinci denemede piste inebildi.

    'in de içinde bulunduğu uçağı büyük tehlike atlattı. 13.50'de kalkan THY uçağı Kayseri'ye ilk iniş denmesini gerçekleştiremedi.

    Kötü hava şartları sebebiyle uçak 15 dakika havada dolandı. Gazetecilerin de içinde olduğu grupta bayılanların olduğu öğrenildi. Aşırı rüzgardan ötürü uçağın zor durduğu da gelen bilgiler arasında.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:18
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