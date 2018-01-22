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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cengiz’e pres

    Cengiz’e pres

    ’in gözdesine Sassuolo, Verona ve Mainz da talip oldu. Cimbom’un ısrarı sürüyor

    'da teknik direktör , Roma'da yeterince şans bulamayan 'i istediğini Dursun Özbek yönetimine bildirmişti. Deneyimli çalıştırıcı bu isteğini yeni seçilen başkan Mustafa Cengiz'e de iletti. "Fatih hocanın istekleri önceliğimiz" ifadelerini kullanan Cengiz milli futbolcu için tüm imkanların zorlanmasını istedi.

    PEŞİNDE ÇOK TAKIM VAR
    Sarı-kırmızılıları bu transferde en çok zorlayacak olan Cengiz Ünder'in talibinin çok olması. Alman ekibi Mainz'ı haricinde İtalya'dan Sassuolo ve Verona da 21 yaşındaki oyuncunun peşinde. Roma onu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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