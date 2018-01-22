Cengiz’e pres
Fatih Terim’in gözdesine Sassuolo, Verona ve Mainz da talip oldu. Cimbom’un ısrarı sürüyor
PEŞİNDE ÇOK TAKIM VAR
Sarı-kırmızılıları bu transferde en çok zorlayacak olan Cengiz Ünder'in talibinin çok olması. Alman ekibi Mainz'ı haricinde İtalya'dan Sassuolo ve Verona da 21 yaşındaki oyuncunun peşinde. Roma onu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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