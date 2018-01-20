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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    İşte 'in ilk icraatı

    İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı

    Galatasaray'da 'da ile girdiği yarışı kazanan , Sportif AŞ yönetiminde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ı göreve getirecek.

    Galatasaray'da 'da 'in rakibi , G.Saraylı taraftarların merakla beklediği hamleyi seçime birkaç gün kala açıklamıştı. Cengiz, Sportif AŞ yönetiminde taraftarın geniş çapta desteklediği isimlerden Burak Elmas ve 'ın yer alacağını ifade etti.

    Cengiz, "Sportif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz. Onlarla görüşme halindeyiz ve inşallah onlar bizim Sportif AŞ'mizde olacaklar" ifadelerini kullandı.

    Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız" dedi.


    BURAK ELMAS VE ABDURRAHİM ALBAYRAK ARASINDA GEÇEN DİYALOG!

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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