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    19 Ocak 2018, Cuma
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    G.Saray'ın eski teknik patronu kovuldu!

    G.Saray'ın eski teknik patronu kovuldu!

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımını çalıştıran 'nin görevine son verildi.

    Bir dönem 'da da görev almış olan İtalyan teknik adam Prandelli, mevcut kariyerini sürdürdüğü El-Nasr takımından kovuldu. Takımın başında 12 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

    El-Nasr'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prandelli'nin görevine son verildiği, takımı geçici olarak Ali Murad'ın çalıştıracağı ifade edildi.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:32
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