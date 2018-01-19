Hıncal Uluç: "G.Saray, Çinlilere ya da Katarlılara satılacak"
Sabah gazetesinin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray'ın başkanlık seçimini kaleme aldı. Uluç, Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ı zor günlerin beklediğini yazdı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Artık değişim zamanı ,Aziz başkan aday bile olmadan Ali Koç u desteklemeli.
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Betis Ozan için geliyor
Toplam 2
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TARAFTAR Büyük olasılıkla satılmaz buda Van Persi gibi yattığı yerden parasını alır , 7 milyon euro bonservis veren katara gitmedi , messi sanıyo
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Eyvah yine Cüneyt Çakır
Toplam 2
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idris mhk galatasarayla resmen dalga geçiyor
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