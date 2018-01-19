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    19 Ocak 2018, Cuma
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    : "G.Saray, Çinlilere ya da Katarlılara satılacak"

    <a href="/index/hincal-uluc?id=d0895aae-d233-481b-80f3-2f41fce4c28c" class="" rel="tag">Hıncal Uluç</a>: "G.Saray, Çinlilere ya da Katarlılara satılacak"

    Sabah gazetesinin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray'ın başkanlık seçimini kaleme aldı. Uluç, Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ı zor günlerin beklediğini yazdı.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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