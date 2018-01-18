Fatih Terim takviye istedi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, başkan Dursun Özbek ile özel bir görüşme gerçekleştirdi
"HİÇBİR ENGEL KALMAZ"
Transferi masaya yatıran Terim'in, sol bekte takım içindeki Latovlevici, Hakan Balta ve Linnes seçeneklerini de değerlendirip "Bu bölgenin aksadığı aşikar. Transferde ağırlığı sol beke vermeliyiz. Ancak golcü oyuncu ihtiyacı da ortada. Kulübe ne kadar zengin olursa, şampiyonluk şansımız o kadar artar. Bu iki transferi gerçekleştirsek önümüzde engel kalmaz" dediği öğrenildi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
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1 uyarı 1 müjde
Toplam 5
Yorum
BULK ne oldu hoca kamp dönüşü atıp tutuyordun en iyisiyiz diye.Herkes anlayacakta vakit geç olacak seninde bu fb ye YETMEYECEĞİNE
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
nerden biliyorsun? suk ta iyi diye alınmıştı gol atmadan gitti iyiyi kim bırakmış ta siz alıyorsunuz
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
suat trabzon Hele şükür. Ama kamp henüz bitmemişti şaşırdım bu işe.
Fatih Terim takviye istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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