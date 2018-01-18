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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    takviye istedi

    Fatih Terim takviye istedi

    teknik direktörü , başkan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi

    kampının son günlerinde Başkan ile bir araya gelen golcü transferi konusunda ısrarcı oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre kulübede Bafetimbi Gomis'in tek alternatifinin olduğunun altını çizen Terim, "Bir sakatlık olduğunda büyük sıkıntı yaşarız. 'ın genlerinde hücum futbolu vardır. Benim kafamda 4-4-2 sistemi var. Ancak bu şartlarda bunu uygulamak çok zor. Bu yüzden sol bek dışında bir hücum oyuncusu almamız lazım. Tek forvetli sistemde oynatsam bile kulübede 2 golcü olmasını isterim. Bu aynı zamanda rekabeti de körükler, başarıyı getirir" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

    "HİÇBİR ENGEL KALMAZ"
    Transferi masaya yatıran Terim'in, sol bekte takım içindeki Latovlevici, ve Linnes seçeneklerini de değerlendirip "Bu bölgenin aksadığı aşikar. Transferde ağırlığı sol beke vermeliyiz. Ancak golcü oyuncu ihtiyacı da ortada. Kulübe ne kadar zengin olursa, şampiyonluk şansımız o kadar artar. Bu iki transferi gerçekleştirsek önümüzde engel kalmaz" dediği öğrenildi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:22
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