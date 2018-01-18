Cengiz Aslan olacak
Birçok yıldız ismi gündemine alan Galatasaray’ın Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgilendiği ileri sürüldü. Fatih Terim’in bu transfer için ısrarcı olduğu kaydedildi
Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.
Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam 411 dakika sahada kaldı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
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Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
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Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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