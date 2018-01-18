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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Cengiz Aslan olacak

    Cengiz Aslan olacak

    Birçok yıldız ismi gündemine alan ’ın Roma forması giyen ile ilgilendiği ileri sürüldü. Fatih Terim’in bu transfer için ısrarcı olduğu kaydedildi

    Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok önemli futbolcuyu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarıkırmızılılar için İtalya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

    Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.

    Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam 411 dakika sahada kaldı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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