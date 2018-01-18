Cengiz Aslan olacak

Aratransfer döneminde çalışmalarını sürdürenbirçok önemli futbolcuyu gündemine aldı. Teknik direktör'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarıkırmızılılar içinbasınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam