Galatasaray'dan Arda Turan'a gönderme!
Galatasaray'ın bugün kombine biletlere ilişkin yaptığı sosyal medya duyurusunda "Arma sevgisi"ne vurgu yapması, başkan Özbek'in "Ekonomik nedenlerle Başakşehir'e gitti" dediği Arda Turan'a bir gönderme olarak yorumlandı.
Galatasaray - Arda Turan - Fatih Terim üçgeninde tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmese de tansiyon düşmüyor. Bugün Başakşehir'in kendisi için düzenlediği imza töreninde konuşan Arda Turan, "Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da oynarım" sözünün arkasında olduğunu ancak sarı-kırmızılı camianın kendisine kucak açmadığını söylemişti.
Bu sözler üzerine gözler tekrardan Galatasaray cephesine çevrilirken, sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Teknik direktör Fatih Terim'in taraftarları selamlarken çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda "Armayı her şeyden önce tutan, kalbi Galatasaray ile atan taraftarlarımız için 2017 - 2018 sezonunun ikinci yarısının kombineleri satışa çıktı" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Arda ekonomik sebepler nedeniyle Başakşehir'i tercih etmiştir" sözlerinin üzerine kulübün "Arma sevgisi"ni vurgulaması, bu paylaşımın Arda Turan'a bir gönderme olduğu yorumlarının yapılmasına yol açtı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:56
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Fenerbahçe ilk transferini yaptı!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 20 yasina gelmis u21 tranfer ediyosun babanizin ciftligi gibi bu ne ya 25 te a takima cikar 32 de parlar 20 milyona satariz sonra
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Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
atogen Negredo Cenk'in gitmesiyle stresi üzerinden attı ve ligin ikinci yarısında bir patlama yapabilir.
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 5
Yorum
aslan gaitana hiç gerek yok.onun gibi aatıf,valbuena,dirar,elmas var .transfer yapılacaksa gurbetçi yada yerli oyuncu ile yapılmalı kiralıkta olur
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