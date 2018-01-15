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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan 'a gönderme!

    Galatasaray'dan Arda Turan'a gönderme!

    'ın bugün kombine biletlere ilişkin yaptığı sosyal medya duyurusunda "Arma sevgisi"ne vurgu yapması, başkan Özbek'in "Ekonomik nedenlerle 'e gitti" dediği 'a bir gönderme olarak yorumlandı.

    - - üçgeninde tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmese de tansiyon düşmüyor. Bugün 'in kendisi için düzenlediği imza töreninde konuşan Arda Turan, "Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da oynarım" sözünün arkasında olduğunu ancak sarı-kırmızılı camianın kendisine kucak açmadığını söylemişti.

    Bu sözler üzerine gözler tekrardan Galatasaray cephesine çevrilirken, sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in taraftarları selamlarken çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda "Armayı her şeyden önce tutan, kalbi Galatasaray ile atan taraftarlarımız için 2017 - 2018 sezonunun ikinci yarısının kombineleri satışa çıktı" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Başkanı 'in "Arda ekonomik sebepler nedeniyle Başakşehir'i tercih etmiştir" sözlerinin üzerine kulübün "Arma sevgisi"ni vurgulaması, bu paylaşımın Arda Turan'a bir gönderme olduğu yorumlarının yapılmasına yol açtı.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:56
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