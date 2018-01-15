Cenk Ergün Florya'dan ayrıldı
Galatasaray'da geçtiğimiz dönemde sportif direktör olarak görev yapan Cenk Ergün, Florya'dan ayrılarak kulüp binasına geçti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:36
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Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 5
Yorum
bjk Zlatan İbrahimoviç
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Cenk Ergün Florya'dan ayrıldı
Toplam 1
Yorum
isabet olmuş adam işini çok iyi yapmasına rağmen yıpratılmaya başlanmıştı
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 5
Yorum
mucar4242 demekki oguzhandan iyi oldugunu düşünen tek ben degilmişim. beşiktaşın kadrosu genç olsa butun oyuncuları 20-25m euro eder ama 32lik sevdası
Cenk Ergün Florya'dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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