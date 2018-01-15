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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cenk Ergün Florya'dan ayrıldı

    Cenk Ergün Florya'dan ayrıldı

    Galatasaray'da geçtiğimiz dönemde sportif direktör olarak görev yapan Cenk Ergün, Florya'dan ayrılarak kulüp binasına geçti.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:36
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