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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saray'a transfer yasağı!

    G.Saray'a transfer yasağı!

    Bu sezon beklentileri karşılayamayan 'a transfer yasağı geldi.

    Habertürk'ün haberine göre; 'a transfer yasağı geldi. Buna göre , transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.

    Ceza süresiyle ilgili bir açıklama yapılmadı fakat kurallara göre Galatasaray, borçlarını ödeyene kadar transfer cezası geçerli olacak.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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