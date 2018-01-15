G.Saray'a transfer yasağı!

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi. Buna göre Galatasaray Odeabank, transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.

Ceza süresiyle ilgili bir açıklama yapılmadı fakat kurallara göre Galatasaray, borçlarını ödeyene kadar transfer cezası geçerli olacak.