G.Saray'a transfer yasağı!
Bu sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi. Buna göre Galatasaray Odeabank, transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.
Ceza süresiyle ilgili bir açıklama yapılmadı fakat kurallara göre Galatasaray, borçlarını ödeyene kadar transfer cezası geçerli olacak.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:06
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 5
Yorum
aslan gaitana hiç gerek yok.onun gibi aatıf,valbuena,dirar,elmas var .transfer yapılacaksa gurbetçi yada yerli oyuncu ile yapılmalı kiralıkta olur
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Flaş açıklama: "Larin'i kiralayabiliriz''
Toplam 1
Yorum
BJK-BJK OLDU BİZDE OYNAMADAN SİZE VERELİM OH NE GÜZEL
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Lavezzi sesleri
Toplam 5
Yorum
Alalım Alalım çok faydalı olur.
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