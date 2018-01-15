G.Saraylı yöneticiden Arda Turan'a gönderme
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Liverpool - Manchester City arasında bugün oynanan maçta görev alan ve Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan ile Emre Can'a bir tweet attı.
"Aslan gibi Galatasaraylı kardeşlerim dünya futbolunun zirvesinde" diyen Aküzüm'ün sosyal medya paylaşımı ve #galatasaraylılarkardeştir hashtagi kullanması Arda Turan'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:28
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Gücüyle ezecek
Toplam 2
Yorum
sezgin yukarıda ki açıklamalar ve analizler inşallah doğrudur. ama en büyük yorumu taraftar yapar
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Tosic'e 3 talip birden!
Toplam 3
Yorum
slimannniiii 1,5 milyon nedir ya. satmayın kesinlikle! 8-10 milyonluk topçu..
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TURKUVAZ'da rövanş şöleni! İşte fikstür
Toplam 1
Yorum
RHM Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR Diğer takımlara başarılar.
G.Saraylı yöneticiden Arda Turan'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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