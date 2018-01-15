;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sol beke genç aday

    Sol beke genç aday

    G.Saray’da sol bek adaylarına bir isim daha eklendi. Cimbom’un Meksikalı ’yı istediği iddia edildi

    G.Saray'da sol bek transferi için yeni bir aday daha... Sarı-Kırmızılılar'ın ekibi Santos Laguna forması giyen 19 yaşındaki 'yı etmek istediği iddia edildi. basını, 'ın bu transferde önemli mesafe kat ettiğini yazdı.

    1 MİLYON EURO
    19 yaşındaki futbolcu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Arteaga, top tekniği ve bitmek bilmez enerjisiyle 'in aradığı özelliklere sahip. Meksika basını, 'ın bu transferi 1 milyon 'ya bitireceğini yazdı..
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sol beke genç aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN