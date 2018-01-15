Sol beke genç aday
G.Saray’da sol bek adaylarına bir isim daha eklendi. Cimbom’un Meksikalı Gerardo Arteaga’yı istediği iddia edildi
1 MİLYON EURO
19 yaşındaki futbolcu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Arteaga, top tekniği ve bitmek bilmez enerjisiyle Fatih Terim'in aradığı özelliklere sahip. Meksika basını, Galatasaray'ın bu transferi 1 milyon Euro'ya bitireceğini yazdı..
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:21
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Ya Slimani ya Sakho
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Yorum
kara murat Bjk'nin parası yok! bedava olmadığı sürece alamayacaklar. (ziraat bank kredi çekilmesi ve cenk'in satılması)
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Sosyal medya karıştı
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Yorum
adamın adamısın bozbaykuş adam dibisin bozbaykuş . adam gibi dibi adam. :))))
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Işıl'dan gönderme
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Yorum
sami Mekani cennet olsun buyuk bir insandi ,sadece futbolcu degil
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