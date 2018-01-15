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    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Parayı tercih etti

    Parayı tercih etti
    'a bir eleştiri de Başkan 'ten geldi. Özbek, 'e ile ilgili olarak, "Arda bizim evladımız. Transferi Arda ve Başakşehir için hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir'i tercih etmiştir. Dolasıyla hayırlı olsun umarım başarılı olur" diye konuştu.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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