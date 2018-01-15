Parayı tercih etti
Arda Turan'a bir eleştiri de Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Özbek, Başakşehir'e transfer ile ilgili olarak, "Arda bizim evladımız. Transferi Arda ve Başakşehir için hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir'i tercih etmiştir. Dolasıyla hayırlı olsun umarım başarılı olur" diye konuştu.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
-
Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
-
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
Parayı tercih etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.