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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sosyal medyada Arda krizi!

    Sosyal medyada Arda krizi!

    Arda, Selçuk’u, Muslera Arda’yı takipten çıkardı; İnstagram ve ’da kriz çıktı.

    'ın 'e transferiyle birlikte dün sosyal medyada tam anlamıyla büyük kriz yaşandı. Arda, sürpriz bir şekilde İnstagram'da yakın arkadaşı ve 'ın kaptanı Selçuk İnan'ı takipten çıkardı. Buna kayıtsız kalmayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da Arda'yı İnstagram'dan sildi. Bu karşılıklı restleşmenin ardından devreye sarı-kırmızılı taraftarlar girdi. 'da #UNFArda etiketiyle kampanya başlattı ve birçok Galatasaraylı, Arda'yı takibi bıraktı.

    Selçuk kendisini silen Arda'yı takipten çıkarmamayı tercih etti.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:53
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