Sosyal medyada Arda krizi!
Arda, Selçuk’u, Muslera Arda’yı takipten çıkardı; İnstagram ve Twitter’da kriz çıktı.
Arda Turan'ın Başakşehir'e transferiyle birlikte dün sosyal medyada tam anlamıyla büyük kriz yaşandı. Arda, sürpriz bir şekilde İnstagram'da yakın arkadaşı ve Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı takipten çıkardı. Buna kayıtsız kalmayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da Arda'yı İnstagram'dan sildi. Bu karşılıklı restleşmenin ardından devreye sarı-kırmızılı taraftarlar girdi. Twitter'da #UNFArda etiketiyle kampanya başlattı ve birçok Galatasaraylı, Arda'yı takibi bıraktı.
Selçuk kendisini silen Arda'yı takipten çıkarmamayı tercih etti.
Selçuk kendisini silen Arda'yı takipten çıkarmamayı tercih etti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sosyal medyada Arda krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.