;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Takımla tanıştırdı

    Takımla tanıştırdı
    Son olarak Terim'in ekibine katılırken, tecrübeli çalıştırıcı, dün 'daki kampta Elmander'i tek tek futbolcularla tanıştırdı. Terim, "Hepiniz örnek alması gereken karakterde oyunculardan bir tanesi" diyerek bundan sonra beraber çalışacaklarını sarı-kırmızılı takıma iletti.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takımla tanıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN