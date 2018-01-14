Takımla tanıştırdı
Son olarak Johan Elmander Terim'in ekibine katılırken, tecrübeli çalıştırıcı, dün Antalya'daki kampta Elmander'i tek tek futbolcularla tanıştırdı. Terim, "Hepiniz örnek alması gereken karakterde oyunculardan bir tanesi" diyerek bundan sonra beraber çalışacaklarını sarı-kırmızılı takıma iletti.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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