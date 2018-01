Sarı-kırmızılı takıma büyük bir hava getiren tecrübeli teknik adam, İngiltere 'deki menajerler gibi çalışıyorHataya yer bırakmamak için futbolculardan transfere, tesislerden basına kadar her konuda aktif rol oynuyorbir desteklebaşına geçen veanahtarınıteslim alan, sarı-kırmızılı kulüpte, teknik direktör gibideğil detam karşılığı ile"menajer" olarak görev yapmaya başladı.yenilenmesinden, Kemerburgaz'dayapılacak tesislerin inşasına,idman sahalarının zemininden, stadınzeminine, yardımcı seçimi ve alt yapıhocalarına kadar her konuyla yakındanilgileniyor.içinbasın sorumlusundan, tesis müdürünekadar herkesi tek tek tayin etti. transfer de etkin rol oynuyor.Kulübe gelenanındacep telefonuna düşüyor. Oradan gereklikişilerin maillerine tecrübeli teknikadam ve ekibi tarafından yönlendiriliyor.ise tüm hazırlıklarıntamamlanmasıyla Terim'in onayındangeçtikten sonra gönderiliyor.habersizkuş uçmuyor.Tecrübeli teknik adamın birinciönceliği ise "sessizlik"... Kendisi tarafındangetirilen ekibe sonuna kadar güvenen, Başkanve yönetimlede sürekli fikir alış verişinde bulunuyor. Fatih Terim , Antalya kampında ikinci yarıya sahanın her bölgesinde baskı uygulayan, rakibi boğan bir takım hazırlıyor.Terim'in kafasındaki oyun kurgusu 4-4-1-1 olarak netleşti.Standart bir kadro ile çıkmayacak. İkinci yarı hak eden formayı giyecek.geri planda kalan, yardımcılarına aktif roller veriyor. Hem taze bilgilerinden faydalanıyor hem de tecrübe kazanmaları için sorumluluk almalarını istiyor. Ümit Davala , Necati Ateş, Johan Elmander Gökhan Zan 'ı yanına alan Fatih Terim , savunma, orta saha ve hücum oyuncularını bu isimlerin ihtisas alanlarına göre çalıştırıyor.Futbol şubesi: Serdar Güzelaydın İdari menajer: Şükrü Hanedar Yardımcı antrenörler: Levent Şahin Ümit Davala , Levent Şahin, Johan Elmander Kaleci antrenörü: Claudio Taffarel Altyapı: Ali Yavaş, Gökhan Zan , Necati Ateş, Fatih İbradı Sağlık Kurulu Başkanı: Bülent Bayraktar İletişim sorumlusu: Hande Sümertaş, Tesis müdürü: Fahri YılmazSportif direktör: Cenk Ergün Yardımcısı: Uğur Yıldız İletişim direktörü: Hasan Tankaya Masör: Cenk Akkaya Altyapı: Emrah Bayraktar* Ekstra çalışmalar yaparak kendinizi zinde tutacaksınız. * Taraftarlara karşı sorumluluklarınızı unutmayacaksınız. * Büyük bir aile olduğumuzu düşünerek hareket edeceksiniz. * Size yakışan yerlerde yemek yiyecek. * Kilo aldıracak yemeklerden uzak duracaksınız. * En güzel şekilde giyineceksiniz. * Gece geç saatlere kadar dışarıda kalmayacaksınız. * Basına karşı dikkatli olacaksınız.