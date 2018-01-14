Gelenek bozulmadı
Başkan adayı Mustafa Cengiz, seçim öncesi kulübün mali yapısını görmek için istediği belgeleri alamadı. Cengiz'in 7 maddelik dilekçe vermesine rağmen, henüz cevap gelemediği öğrenildi. Önceki seçimde de Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ve Turgay Kıran mali tablolar hakkında bilgi alamamıştı. Dursun Özbek, "Mali genel kurul yaptık. Orada rakamları açıkladık. Daha detaylı bilgi almak isteyen varsa evraklarımızla bekliyoruz. Herkes gelip, inceleyebilir" demişti.
Cengiz'in eşi de üye oldu
Törende kulübe yeni üye olan 384 kişiye berat ve kartları takdim edildi. Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Mustafa Cengiz'in eşi de üyeliğe hak kazandı.
Cengiz'in eşi de üye oldu
Törende kulübe yeni üye olan 384 kişiye berat ve kartları takdim edildi. Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Mustafa Cengiz'in eşi de üyeliğe hak kazandı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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