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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Gelenek bozulmadı

    Gelenek bozulmadı
    Başkan adayı , seçim öncesi kulübün mali yapısını görmek için istediği belgeleri alamadı. Cengiz'in 7 maddelik dilekçe vermesine rağmen, henüz cevap gelemediği öğrenildi. Önceki seçimde de Prof. Dr. ve mali tablolar hakkında bilgi alamamıştı. , "Mali genel kurul yaptık. Orada rakamları açıkladık. Daha detaylı bilgi almak isteyen varsa evraklarımızla bekliyoruz. Herkes gelip, inceleyebilir" demişti.

    Cengiz'in eşi de üye oldu
    Törende kulübe yeni üye olan 384 kişiye berat ve kartları takdim edildi. Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Mustafa Cengiz'in eşi de üyeliğe hak kazandı.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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