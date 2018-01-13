Yüzde 100 şampiyonuz
İlk yarıda fazla şans bulamayan Cimbom’un forveti Tudor ile sorun yaşamadığını belirtirken Terim’in gelişi için “Farklı bir hava oluştu” dedi. Eren, taraftara da şampiyonluk sözü verdi
'HİÇ PES ETMEDİK'
Eren Derdiyok, sezonun ilk yarısında gereksiz puan kayıpları yaşadıklarını belirtti. Tecrübeli golcü "İyi bir kadro kuruldu. Karakterli futbolcular geldi. İlk haftalar çok iyi performans sergiledik. Derbi maçlarda kötüydük ve rakiplerimize yakalandık. Ancak sonrasında da takım hiç pes etmedi. Gereksiz puan kayıplarını yapmasak ilk yarıyı çok daha farklı bir yerde, önemli bir puan farkıyla kapatabilirdik. Daha iyisi olabilirdi. Sezonun ikinci yarısında bunu telafi edeceğiz. Camiamızı kupalarla mutlu edeceğiz" diye konuştu.
FATİH TERİM ÇOK FARKLI
"Tudor ile özel bir sıkıntı yaşamadım. Kendine göre felsefesi ve tarzı vardı. Biz futbolcular olarak onun isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Fatih Terim'in gelişiyle farklı bir hava oluştu. Tesislerde çalışanlardan, stattaki taraftara kadar herkes heyecanlandı. Takımda neşe var. Fatih Hoca ile çıktığımız ilk 2 maçta güzel galibiyetler aldık"
GOMIS'İ DESTEKLİYORUM
"Gomis sezonun ilk yarısında çok iyi performans sergiledi. Takım arkadaşı olarak onu her zaman destekliyorum. O da beni destekliyor. Çok fazla forma şansı bulamadım. 4-4-2'de şans bulursam elimden geleni yaparım"
BELHANDA ÇOK FAYDALI
"Forveti besleyenlerden biri de 10 numaradır. Ama sonuçta bu bir takım oyunu. Belhanda da sistemin içinde iyi işler çıkarıyor. O yönden şanslıyız. Kilitlenen maçlarda oyunu açmayı biliyor. Ben iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Performansı daha da artacaktır"
"BİZE KATKI SAĞLAYACAKLAR"
"Necati Ateş, Johan Elmander ile birlikte çalışmak, onlardan bir şey öğrenmek mutluluk verici olur. Kendimi geliştirmek için onların bana faydası olacağını düşünüyorum. Hasan Şaş, Ümit Davala bunlar kulüp adına çok büyük ve küçükken takip ettiğim isimler. Şimdi bize yardımcı olacaklar"
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Yüzde 100 şampiyonuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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