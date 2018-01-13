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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yüzde 100 şampiyonuz

    Yüzde 100 şampiyonuz

    İlk yarıda fazla şans bulamayan Cimbom’un forveti Tudor ile sorun yaşamadığını belirtirken Terim’in gelişi için “Farklı bir hava oluştu” dedi. Eren, taraftara da şampiyonluk sözü verdi

    'da Bafetimbi Gomis'in yedeği olan Eren Derdiyok, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, şampiyonluk yarışında birçok takımın yarıştığını ancak Galatasaray'ın favori olduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu "İyi yoldayız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz. Yüzde 100 şampiyon olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Eren sezonun ilk yarısında derbilerde kötü performans gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: "Geçmişte büyük maçlarda çok puan kaybettik. Her derbinin havası farklı olur. Bazı maçlar olur beraberlik iyidir. Bazılarında kazanmak zorundasınızdır. Ders çıkarttık. Taraftarımızı da arkamıza alarak camia için çok önemli olan derbi maçlarını kazanmak istiyoruz"

    'HİÇ PES ETMEDİK'
    Eren Derdiyok, sezonun ilk yarısında gereksiz puan kayıpları yaşadıklarını belirtti. Tecrübeli golcü "İyi bir kadro kuruldu. Karakterli futbolcular geldi. İlk haftalar çok iyi performans sergiledik. Derbi maçlarda kötüydük ve rakiplerimize yakalandık. Ancak sonrasında da takım hiç pes etmedi. Gereksiz puan kayıplarını yapmasak ilk yarıyı çok daha farklı bir yerde, önemli bir puan farkıyla kapatabilirdik. Daha iyisi olabilirdi. Sezonun ikinci yarısında bunu telafi edeceğiz. Camiamızı kupalarla mutlu edeceğiz" diye konuştu.

    FATİH TERİM ÇOK FARKLI
    "Tudor ile özel bir sıkıntı yaşamadım. Kendine göre felsefesi ve tarzı vardı. Biz futbolcular olarak onun isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Fatih Terim'in gelişiyle farklı bir hava oluştu. Tesislerde çalışanlardan, stattaki taraftara kadar herkes heyecanlandı. Takımda neşe var. Fatih Hoca ile çıktığımız ilk 2 maçta güzel galibiyetler aldık"

    GOMIS'İ DESTEKLİYORUM
    "Gomis sezonun ilk yarısında çok iyi performans sergiledi. Takım arkadaşı olarak onu her zaman destekliyorum. O da beni destekliyor. Çok fazla forma şansı bulamadım. 4-4-2'de şans bulursam elimden geleni yaparım"

    BELHANDA ÇOK FAYDALI
    "Forveti besleyenlerden biri de 10 numaradır. Ama sonuçta bu bir takım oyunu. Belhanda da sistemin içinde iyi işler çıkarıyor. O yönden şanslıyız. Kilitlenen maçlarda oyunu açmayı biliyor. Ben iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Performansı daha da artacaktır"

    "BİZE KATKI SAĞLAYACAKLAR"
    "Necati Ateş, Johan Elmander ile birlikte çalışmak, onlardan bir şey öğrenmek mutluluk verici olur. Kendimi geliştirmek için onların bana faydası olacağını düşünüyorum. Hasan Şaş, Ümit Davala bunlar kulüp adına çok büyük ve küçükken takip ettiğim isimler. Şimdi bize yardımcı olacaklar"
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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