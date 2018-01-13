;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    kanunları

    İmparator kanunları

    ’ın idmanlarına teknik direktör Terim’in uyarıları damga vuruyor

    , günde çift idmanla pestillerini çıkardığı oyuncularına oyun felsefesini aşılıyor. İgor Tudor'un sürekli savunmaya konsantre ettiği yıldızları, ", rakip kim olursa olsun, hücum oynar" sözleriyle motive eden Terim, başta olmak üzere oyuncularını saha içinde özgür bırakmaya başladı. Takımdaki herkesle bire bir görüşmeler yapan , taktik çalışmalarda 4-1-4-1 sistemini deniyor. 'nun sakatlığında ön liberoda Donk'uhazırlayan, 'yı sol bekte kullanan Terim, her gün ekstra duran top çalışmaları dayaptırıyor. İşte Terim'in idmanlarda oyuncularına yaptığı uyarılar:

    1- Savunmada beklemek yok! Takım halinde önde baskı yapacağız.
    2- Kendi yarı alanımızda değil rakip sahada oyunu oynayacağız.
    3- Topun kontrolü sürekli bizde olacak. Rakip sahada pas yapacağız.
    4- Hücumda herkes inisiyatif alacak ve gol için her şeyi deneyeceğiz.

    NEŞELİ GÜNLER
    İgor Tudor döneminin aksine idmanlar, çok daha neşeli ve eğlenceli geçiyor. Fatih Terim ve yardımcıları ile , oyunculara disiplinin yanı sıra kahkaha aşılıyor.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İmparator kanunları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN