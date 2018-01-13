İmparator kanunları
Galatasaray’ın idmanlarına teknik direktör Terim’in uyarıları damga vuruyor
1- Savunmada beklemek yok! Takım halinde önde baskı yapacağız.
2- Kendi yarı alanımızda değil rakip sahada oyunu oynayacağız.
3- Topun kontrolü sürekli bizde olacak. Rakip sahada pas yapacağız.
4- Hücumda herkes inisiyatif alacak ve gol için her şeyi deneyeceğiz.
NEŞELİ GÜNLER
İgor Tudor döneminin aksine idmanlar, çok daha neşeli ve eğlenceli geçiyor. Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala, oyunculara disiplinin yanı sıra kahkaha aşılıyor.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:35
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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