;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Elmander kampa katıldı

    Elmander kampa katıldı
    G.SARAY'DA teknik direktör 'in yardımcısı olması beklenen Johan Elmander, dün Antalya kampına katıldı. Ancak henüz KAP'a anlaşmayla ilgili açıklama yapılmaması nedeniyle resmi siteden 'ziyaret' diye duyurulan Elmander; Terim, Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile görüşüp sohbet etti
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elmander kampa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN