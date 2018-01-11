Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
'GERÇEK YERİM 10 NUMARA'
Younes Belhanda sezon başında 10 numarayı seçtiği için pişman olmadığını da söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu "6 veya 8 numaralarda da oynayabilirim ancak asıl pozisyonum 10 numara. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmem" dedi. Belhanda takımda kendisinden daha iyi frikik kullanan arkadaşları olduğu için topun başına geçmediğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Belhanda izleteceğinin de sözünü verdi.
KADIKÖY'DE KAZANIRIZ
"Fenerbahçe'den de teklif almıştım ama benim tercihim baştan beri Galatasaray'dı. İstanbul ve Galatasaray hakkında duyduklarım beni etkilemişti. Galatasaray'ın Avrupa'daki imajı benim kararımda etkili oldu. Bu sebeple teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Fenerbahçe'ye karşı her zaman gol atmak isterim. Bu sezon Kadıköy'deki şanssızlığımızı kıracağız. Ben de gol atıp tarihe geçmek isterim. Ama benim gol atmamdan önemli olan deplasmanda kazanmak. Bu şanssızlığa artık son vermemiz gerekiyor"
TERİM'İN GELİŞİ...
"Fatih Terim'in gelişiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Buraya gelmeden önce de onu tanıyordum. Galatasaray tarihi için büyük bir isim. Neler yaptığını biliyorum, benden neler istediğini de biliyorum. Sahada onun için en iyisini vermeye çalışacağım. İlk yarıda en sevindiğim Bursaspor maçı oldu. 1-0 geri düşmüştük. Feghouli ve Tolga'nın golleriyle 2-1 kazandık. Bu 3 puanı ve sevincimizi unutamam. En üzüldüğüm ise farklı kaybettiğimiz Başakşehir maçı oldu. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz"
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