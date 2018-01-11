Seni süper yıldız yapacağım
Terim, Emre Mor’u bu sözlerle ikna etti: Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 1.5 yıl bizimle kalırsan seviye atlar ve değerini katlarsın”
"Dortmund'a gitmeni ben istedim. Türkiye'ye dönmemeni, Celta'yı tercih etmeni yine ben tavsiye ettim. Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 6 ay veya 1.5 yıl bizimle kal. Burada süper yıldız olabilirsin, değerini de katlarsın" Bu sözlerden etkilenen Emre, G.Saray'a sıcak bakmaya başladı. Terim, Minambres'e de, "Emre'yi bana verin onu bir üst kademeye çıkarayım. Böylece 1.5 yıl sonra 35-40 milyon euro'luk bir futbolcunuz olur" dedi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:26
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Yorum
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Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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